Jude Law: Aktorstwo było jego przeznaczeniem?

Jude Law (właściwie David Jude Heyworth Law) przyszedł na świat 29 grudnia 1972 rok w południowym Londynie w rodzinie nauczycieli Margaret Anne i Petera Roberta Lawa. Prócz nietuzinkowego imienia, które otrzymał na cześć piosenki Beatlesów "Hey Jude" i książki "Więzy miłości. Juda nieznany" Thomasa Hardy'ego, Jude zawdzięcza rodzicom m.in. pasję do sztuki.

Dzięki rodzicom Law odkrył też świat teatru i filmu. Ten pierwszy był mu bliższy - znajdował się tuż za rogiem. Do zespołu National Youth Music Theatre dołączył, gdy miał 12 lat. Występował m.in. w musicalu "Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze" Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice'a i spektaklu "Kaukaskie koło kredowe" wg Bertolta Brechta.



Zdjęcie Jude Law / Kevin Winter / Getty Images

W 1995 r. za rolę Michaela w "Strasznych rodzicach" wg Jeana Cocteau, wystawianych w Ethel Barrymore Theatre na Broadwayu, otrzymał nominację do nagrody Tony. Trzy lata wcześniej za tę samą kreację, graną na deskach londyńskiego Lyttelton Theatre, nominowano go do nagrody Oliviera, przyznawanej przez Zrzeszenie Teatrów Londyńskich.

Niemal równolegle zadebiutował na wielkim ekranie. W 1994 r. w filmie "Zakupy 'crash and carry'" Paula W.S. Andersona zagrał nastoletniego Billy'ego, który dla rozrywki kradnie samochody. Początki kariery Law to także role w "Północy w ogrodzie dobra i zła" Clinta Eastwooda i filmie biograficznym "Wilde. Historia pisarza" Briana Gilberta, gdzie spotkał się na planie m.in. z Vanessą Redgrave i Orlando Bloomem.



Przełomem okazała się drugoplanowa kreacja playboya Dickiego Greenleafa trwoniącego pieniądze ojca w "Utalentowanym panu Ripleyu" Anthony’ego Minghelli. Law otrzymał za nią nagrodę BAFTA, a także nominacje do Oscara i Złotego Globu. Był na ustach wszystkich, ale częściej niż o jego grze pisano o pięknej twarzy.

"Zawsze chciałem być rozpoznawany jako dobry aktor, ale to nikogo nie interesowało. Ludzie skupiali się na tym, jak wyglądam" - wspominał w jednym z wywiadów.

Jude Law: Nie pozwolił się zaszufladkować

Choć powracał jeszcze do kreacji amantów, jak np. w "Holiday" Nancy Meyers, "A.I. Sztucznej inteligencji" Stevena Spielberga czy w "Alfiem" Charlesa Shyera, Law nie pozwolił się zaszufladkować. Przyjmował różnorodne role - snajpera w dramacie wojennym "Wróg u bram" Jeana-Jacquesa Annauda, mordercy na usługach mafii w "Drodze do zatracenia" Sama Mendesa i rannego żołnierza we "Wzgórzu nadziei" Anthony'ego Minghelli. Ta ostatnia w 2004 r. przyniosła mu drugą nominację do Oscara - tym razem w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy, a także nominacje do Złotych Globów i nagrody BAFTA. Był też modelką w "Krzyku mody" Sally Potter, doktorem Watsonem w "Sherlocku Holmesie" Guya Ritchiego i mężem tytułowej bohaterki w "Annie Kareninie" Joe Wrighta. Rola w filmowej adaptacji dzieła Lwa Tołstoja zapewniła mu w 2013 r. nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii najlepszy europejski aktor roku.



W 2016 r. Jude zagrał także młodego pisarza Thomasa Wolfe w "Geniuszu" Michaela Grandage'a i papieża Piusa XII w serialu "Młody papież". Młodsi widzowie mogą kojarzyć go również z serii filmów "Fantastyczne zwierzęta" , gdzie wcielił się w Albuda Dumbledore'a.



Jude Law: Łamacz kobiecych serc

Jude Law obecnie wiedzie szczęśliwe życie u boku swojej drugiej żony, psycholożki behawioralnej, Phillipy Coan. W jego życiu nie brakowało jednak głośnych romansów, kontrowersyjnych decyzji.

W latach 90. związał się z aktorką i projektantką mody, Sadie Frost. Huczny ślub pary odbył się w 1997 roku, krótko po narodzinach ich syna, Rafferty'ego. Para doczekała się trójki dzieci - w kolejnych latach na świat przyszedł jeszcze Rudy i córka Iris. Mimo kilkuletniego stażu, związek aktorów definitywnie rozpadł się w 2003 roku.

Law bardzo szybko znalazł pocieszenie. Na planie filmu "Alfie" poznał Siennę Miller . Związek aktorów od początku budził sporo kontrowersji na Wyspach, a wszystko przez to, że tuż po zaręczynach gwiazdora widywano w towarzystwie... Scarlett Johannson. Miller dała ukochanemu drugą szansę, której on nie wykorzystał. W kolejnych miesiącach wdał się w romans z nianią swoich dzieci. Kiedy zdrada wyszła na jaw, aktor przepraszał partnerkę, ta jednak definitywnie postanowiła się z nim rozstać.

Zdjęcie Jude Law i Sienna Miller / James Devaney/WireImage / Getty Images

W kolejnych latach Law spotykał się jeszcze z modelką, Samanthą Burke, z którą doczekał się córki - Sophie oraz z piosenkarką, Catherine Harding. Owocem tego drugiego związku jest dziewczynka o imieniu Ada. Aktor zaakceptował maleństwo i związał się z jego mamą. Na siedem miesięcy.

Po długich poszukiwaniach, w 2015 roku, aktor wreszcie odnalazł miłość. Z Phillipą Coan doczekał się szóstego dziecka. Para wzięła ślub w 2019 roku i do dziś uchodzi za bardzo zgodne małżeństwo.

- Prowadzimy niesamowicie stabilną i zdrową, cudowną rodzinną egzystencję - opowiadał zachwycony Jude.

Zdjęcie Jude Law i Phillipa Coan / Shaun Botterill / Getty Images

