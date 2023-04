Michelle Rodriguez: Gwiazda kina akcji. Zszokowała wyznaniem o seksualnych preferencjach

O planach biznesowych gwiazdora, który w maju podczas festiwalu Cannes powróci na ekrany w roli Ludwika XV w filmie "Kochanica króla" , napisał dziennik "The Sun". Według informacji gazety Depp jest zainteresowany kupnem lokalu o nazwie Chequers Inn. Do tej inwestycji miał go zachęcać przyjaciel i ilustrator Ralph Steadman, co nie było trudne, bo aktor podobno już od dawna chciał mieć własny pub. Nie byłoby to pierwsze takie przedsięwzięcie biznesowe. Gwiazdor "Piratów z Karaibów" do 2004 roku był współwłaścicielem popularnego w kręgach celebryckich klubu Viper Room.

Pomysł wydaje się zatem prawdopodobny. Szczególnie, że w jednym z nielicznych wywiadów, których Depp udzielił w ostatnim czasie, bardzo chwalił sobie uroki życia na angielskiej prowincji.

"Brytyjczycy są niezwykle mili, przywitają cię jak swojego sąsiada, ale bez zbędnej przesady" - przyznał w rozmowie z "Somerset Life".

Przy okazji pochwalił swoich sąsiadów za to, że potrafią uszanować jego prywatność i nie są zbyt nachalni, dzięki czemu gwiazdor może po prostu być sobą.

Johnny Depp: Jeden fakt się nie zgadza

Jeden fakt w doniesieniach "The Sun" się jednak nie zgadza. Chequers Inn, czyli lokal, którym rzekomo zainteresowany jest Depp, w rzeczywistości nie jest na sprzedaż. Pub należy do Melissy Spalding, partnerki jurora programu "The Great British Bake Off" Paula Hollywooda. To właśnie ten słynny szef kuchni na swoim profilu na Instagramie wskazał, że Depp nie kupi lokalu należącego do jego partnerki, bo ona nie zamierza go sprzedać.

Na wiadomość o tym, jaki pub w Somerset lub okolicy stanie się własnością Deppa, trzeba więc na razie poczekać. Fani gwiazdora w oczekiwaniu na jego karierę w gastronomii mogą cieszyć się z reaktywacji jego kariery aktorskiej, która zawisła na włosku po tym, jak Amber Heard oskarżyła go o przemoc domową. Po zwycięstwie sądowej batalii Depp jest znów mile widziany w branży, czego najlepszym przykładem będzie film "Kochanica króla". Produkcja, która otworzy tegoroczny Festiwal Filmowy w Cannes, to pierwszy projekt Deppa po trzyletniej przerwie.

