"Piotruś Pan i Wendy" w reżyserii Davida Lowery’ego to opowieść o Wendy Darling, dziewczynce, która nie chce pójść do szkoły z internatem, i Piotrusiu Panu, chłopcu, który nie chce dorosnąć. Wendy razem z Piotrusiem, braćmi i małą wróżką Dzwoneczkiem, leci do magicznej krainy, Nibylandii. Spotyka tam nikczemnego przywódcę piratów, Kapitana Haka i przeżywa ekscytującą przygodę, która odmieni jej życie.

W filmie zobaczymy takich aktorów jak: Ever Anderson, Alexander Malony, Yara Shahidi, Jim Gaffigan, Alan Tudyk, Molly Parker oraz Jude Law .

"Piotruś Pan i Wendy": Opublikowano nowy zwiastun. Kiedy premiera?

Do sieci trafił nowy zwiastun. Film "Piotruś Pan i Wendy" trafi na platformę Disney+ 28 kwietnia. Nową adaptację kultowego klasyka wyreżyserował David Lowery, znany z takich filmów jak "Ghost story", "Zielony rycerz" czy "Gentleman z rewolwerem".

Wideo youtube