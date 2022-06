Depp reklamuje perfumy

Marka Dior już w 2016 roku stanęła przed trudną decyzją, czy kontynuować współpracę z aktorem. Przypomnijmy, że w obliczu rozwodu z Amber Heard, który został sfinalizowany w 2017 roku, aktor był oskarżany o przemoc domową.

Jeden z najbardziej cenionych aktorów popadł wówczas w niełaskę branży filmowej. Mógł jednak liczyć na wsparcie francuskiej marki, która ani wtedy, ani podczas tegorocznego medialnego procesu, nie wycofała się ze współpracy z nim.

"W przeszłości, gdy gwiazda została o coś oskarżona, nawet bez procesu, luksusowe marki same się wycofywały. Ale współpraca Deppa i Diora jest jednym z nielicznych, niezwykle rzadkich przypadków, kiedy marka decyduje się dalej współpracować z gwiazdą, mimo kontrowersji" - podkreślił w rozmowie z "L’Officiel" Robert Burke, założyciel firmy konsultingowej.

Reklama

Choć była to niepopularna, wręcz ryzykowna decyzja, okazała się zyskowna. W ciągu zaledwie kilku tygodni popyt na reklamowany przez Deppa zapach gwałtownie wzrósł. W marcu liczba wyszukiwań zapachu Sauvage wynosiła 823 tys., aby w kwietniu sięgnąć ponad 1,2 mln wyszukiwań, podaje "L’Officiel". Według danych wyszukiwarki Google, Dior Sauvage jest obecnie drugim najpopularniejszym zapachem na świecie, wyprzedzają go jedynie perfumy Baccarat Rouge 540.

Jeszcze w trakcie trwania procesu entuzjaści Deppa postanowili sięgnąć po, jak to niektórzy określili, zapach sprawiedliwości. W komentarzach zamieszczonych na stronie sieci popularnej drogerii, co chwila przewijał się #JusticeForJohnnyDepp, a konsumenci uzasadniali swój zakup chęcią wsparcia samego aktora, jak i marki, która nie odwróciła się do niego plecami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fani Johnny’ego Deppa w euforii po werdykcie sądu © 2022 Associated Press

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks