"Wiecie co? Potrzebowałem pracy" - powiedział aktor na początku imprezy.

"Hej, VMA, wróćmy do pie... muzyki, dobrze?" - Johnny Depp rzucił do widzów po kolejnej przerwie reklamowej.

Aktor umieścił nagranie z występu na gali na swoim profilu na Instagramie "Chciałem, żebyście wiedzieli, że jestem na urodziny, bar micwy, śluby, pogrzeby... Co tylko potrzebujecie" - skomentował Depp.

Mimo iż w tym roku Depp nie był nominowany do MTV Video Music Awards, w kolekcji ma już pięć statuetek stacji.

Występ na gali MTV MVideo Music Awards to kolejny krok w karierze 59-letniego gwiazdora, który odbudowuje swoją pozycję w Hollywood. Będzie to bowiem pierwszy telewizyjny występ Deppa od czasu procesu dekady, który rozstrzygnięto na jego korzyść.

Johnny Depp wraca do reżyserii

Johnny Depp przymierza się obecnie do realizacji bardzo ważnego projektu. Po 25 latach od swojego reżyserskiego debiutu znów stanie bowiem za kamerą i nakręci filmową adaptację sztuki Dennisa McIntyre'a zatytułowanej "Modigliani", której bohaterem jest słynny włoski artysta Amedeo Modigliani.



"Czuję się niezwykle zaszczycony mogąc przenieść na ekran historię Modiglianiego. Jego życie było pełne trudności, ale ostatecznie zatriumfował. To uniwersalna ludzka historia, z którą wszyscy widzowie będą mogli się utożsamić" - powiedział Depp w oświadczeniu. Zdjęcia do filmu "Modi" mają ruszyć wiosną przyszłego roku w Europie. Nazwiska odtwórców głównych ról poznamy wkrótce.



Reżyserskim debiutem Deppa był nakręcony w 1997 roku dramat "Odważny" . Opowiadał on historię Raphaela, który postanawia zaprzedać duszę współczesnemu aniołowi śmierci, by zapewnić zmagającej się z biedą rodzinie godny byt. Główną rolę zagrał sam Depp, a partnerował mu Marlon Brando . Film był nominowany do Złotej Palmy.

