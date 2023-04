Robert Downey Jr. dołączy do Keanu Reevesa i spółki?

Choć w kinach wciąż możemy obejrzeć jeszcze najnowszą część przygód Johna Wicka , w mediach już spekuluje się na temat następnych. Powstanie kontynuacji po osiągniętym sukcesie jest niemal pewne. Jak wypowiedział się reżyser, Chad Stahelski ma on już wstępne plany dotyczące, chociażby nowych potencjalnych nazwisk w obsadzie. Jedną z najciekawszych propozycji jest chęć angażu Roberta Downeya Jr . Gwiazdor, który zakończył swoją przygodę w MCU jako Iron Man mógłby odegrać znaczącą rolę u boku Keanu Reevesa . Sam reżyser nie kryje się z tym, że chciałby mieć go w swoich szeregach przy pracach nad piątą odsłoną.

Jeszcze bardziej gwiazdorska obsada w nowej części Johna Wicka

Nowe twarze w filmie “John Wick 4" robiły już ogromne wrażenie, dzięki występom takich aktorów jak Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Scott Adkins czy Marko Zaror. Jednak kolejna część ma przynieść jeszcze większą plejadę gwiazd. Oprócz chęci angażu Roberta Downeya Jr., reżyser Chad Stahelski wyraził wolę współpracy z takimi aktorami jak Cillian Murphy, Colin Farrel, Charlize Theron, MIchelle Yeoh, Jurnee Smollett czy Seana Beana. Zdaniem Stahelskiego, każda z wymienionych osób fantastycznie pasowałaby do klimatu filmu, czyniąc obsadę jego marzeń. Bardzo możliwe jest więc to, że sięgnie on przynajmniej po część wymienionych przez niego nazwisk.

“John Wick 5”: Kiedy premiera najnowszej części?

Na piątą odsłonę przyjdzie nam jeszcze jednak poczekać. Choć reżyser jest chętny do kontynuowania swojego dzieła, w tym momencie chce od odpocząć, a także skupić się na pozostałych projektach.

