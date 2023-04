Wiadomości podawanych przez "Deadline" nie skomentował ani Jonathan Majors , ani przedstawiciele Entertainment 360. Według źródeł portalu agencja ta nie jest jedyną stroną, która odcięła się od gwiazdora filmu "Creed III" . Współpracę z artystą miał zakończyć również jego menadżer do spraw związanych z public relations z firmy The Lede Company.

33-letni Majors został aresztowany 25 marca tego roku po tym, jak nieznana z imienia i nazwiska 30-latka wezwała policję, zgłaszając przemoc domową. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze zatrzymali aktora. Kobieta wymagała pomocy medycznej - stwierdzono u niej drobne obrażenia głowy i karku. Prawnicy gwiazdora natychmiast zaprzeczyli oskarżeniom i poinformowali, że są w posiadaniu dowodów niewinności Majorsa. W kolejnych dniach nie udało im się jednak przekonać do tego opinii publicznej.

Jonathan Majors: To koniec jego kariery?

Aresztowanie Majorsa natychmiast odbiło się na jego sprawach zawodowych. Dom mody Valentino uzgodnił z aktorem, że nie pojawi się on jako gość w trakcie ekskluzywnej Met Gali. Jednak najpoważniejszym skutkiem - poza ewentualnym wyrokiem - może być dla gwiazdora utrata roli Kanga w komiksowym uniwersum Marvela.



Ta postać to arcyłotr, który zadebiutował w pierwszym sezonie serialu "Loki", a na dłużej zawitał w tegorocznym filmie "Ant Man i Osa: Kwantomania" . Studio Marvela planowało zbudowanie całego uniwersum wokół postaci Kanga. Na 2025 rok zaplanowano premierę filmu "Avengers: The Kang Dynasty", a wcześniej drugiego sezonu "Lokiego". Zdjęcia do tego serialu Majors już ukończył, ale coraz głośniej mówi się o tym, że w kolejnej części "Avengersów" już nie zagra. Według nieoficjalnych informacji, studio Marvela rozważa zastąpienie go innym aktorem.