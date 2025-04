Takich filmów muzycznych jeszcze nie widzieliście!

Dokumenty muzyczne na 65. Krakowskim Festiwalu Filmowym

Młody irlandzki bard, awangardowa artystka, chimeryczny muzyk i tajemnicza gwiazda R&B, a do tego kultowy musical, legendarna opera, transowe tańce, andaluzyjskie dźwięki i koncerty na emigracji. Dziewięć znakomitych tytułów ubiegających się o Złoty Hejnał będzie można zobaczyć na przełomie maja i czerwca podczas 65. Krakowskiego Festiwalu Filmowego w ramach międzynarodowego konkursu dokumentalnego DocFilmMusic.



"Po raz kolejny przekonamy się, jak wiele można opowiedzieć w filmie muzycznym. Tematem mogą być nie tylko dramatyczne losy wznoszenia się i upadania gwiazd, ale także podglądanie fascynującego procesu twórczego, czy współudział w nieweryfikowalnych szkiełkiem i okiem rytuałach. Artysta nie tworzy w izolacji, toteż filmy muzyczne są również swego rodzaju raportem o stanie świata kiedyś i dziś" - komentuje dyrektor festiwalu Krzysztof Gier

DocFilmMusic: co w programie?

Filmy w międzynarodowym konkursie muzycznym:

"Ai Weiwei i Turandot" / Ai Weiwei’ s Turandot, reż. Maxim Derevianko

"David Keenan - słowa na płótnie" / David Keenan - Words on Canvas, reż. Paddy Hayes

"Fandango", reż. Remedios Málvarez Báez, Arturo Andujar

"Inna droga Jackie Shane" / Any Other Way: The Jackie Shane Story, reż. Lucah Rosenberg-Lee, Michael Mabbot

"Kosmiczna równowaga" / Cosmic Balance, reż. Andreas Johnsen

"Meredith Monk - portret w kawałkach" / Monk in Pieces, reż. Billy Shebar, David Roberts

"Rocky Horror: w tym szaleństwie jest metoda" / Sane Inside Insanity: The Phenomenon of Rocky Horror, reż. Andreas Zerr

"Rozterki skrzypka Caliu" / Caliu Nothing Else, What More Could I Do?, reż. Simona Constantin

"Soliści z Kijowa" / Kyiv Soloists, reż. Trond Kvig Andreassen

Pełny program festiwalu i opisy wszystkich filmów znajdziecie na oficjalnej stronie KFF. 65. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 25 maja do 1 czerwca 2025 roku oraz online na KFF VOD od 30 maja do 15 czerwca.