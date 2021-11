Joanna Opozda cieszy się każdym dniem ciąży i już nie może się doczekać momentu, kiedy na świat przyjdzie jej pierwsze dziecko. Razem z nią te chwile przeżywa jej mąż Antoni Królikowski. Aktor ostatnio pochwalił się w social mediach wieczorną randką z żoną, a opisując zdjęcia, podkreślał, że było to wyjście "we troje". Zdrowotne problemy z początku ciąży aktorka ma już za sobą i teraz czuje się na tyle dobrze, że wróciła do pracy, a mąż wspiera ja także na planie jej nowego filmu, co Opozda skwitowała żartobliwym wpisem na Instagramie - podpisując selfie z mężem "mój asystent".

Reklama

Instagram Post

Młodzi małżonkowie w ten sposób cieszyli się też z ostatnich chwil przed kilkutygodniowym rozstaniem. Aktor bierze bowiem udział w nowym programie TVN "Przez Atlantyk" i ruszył w rejs przez ocean. Nieobecność męża na razie nie doskwiera aktorce, martwi ją za to inna rzecz. Niemal codziennie wrzuca do social mediów relacje, w których przekazuje prośby różnych organizacji o datki na ratowanie zwierząt oraz informacje, jak zwierzęta są wykorzystywane przez koncerny do badań. W ostatniej relacji Opozdy znalazła się wstrząsająca wiadomość o tym, że na zwierzętach są przeprowadzane testy dotyczące szkodliwości palenia, a psy są zmuszane do wdychania papierosowego dymu.

Joanna Opozda: Była uzależniona od papierosów

Przy tej okazji aktorka wyznała, że w przeszłości była uzależniona od papierosów. Ujawniła także, jak udało się jej zerwać z tym nałogiem. Okazuje się, że z pomocą przyszła jej pewna książka: "Ja rzuciłam palenie po tej książce, polecam wszystkim, działa!" - napisała aktorka, prezentując zdjęcie poradnika "Prosta metoda jak skutecznie rzucić palenie" Allena Carra. Autor doradza w niej, jak psychicznie uwolnić się od przymusu palenia, bo to jego zdaniem jest kluczową sprawą, by uwolnić się od papierosów. Jak pokazuje przykład Joanny Opozdy, rzeczywiście jest to skuteczna metoda.



Instagram Post

Oby radę aktorki wzięło sobie do serca jak najwięcej osób, bo według wyliczeń Światowej Organizacji Zdrowia papierosy wciąż pali miliard ludzi na całym świecie, a w Polsce około 8 milionów osób. Nadarza się świetna okazja, by odstawić papierosy, bo 18 listopada obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia.





Joanna Opozda: Piękna i utalentowana 1 / 11 Joanna Opozda urodziła się 2 lipca 1988 roku w Busku-Zdroju. Jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (2015). Źródło: East News Autor: Artur Zawadzki/REPORTER udostępnij

Czytaj więcej:

Posłowie PiS krytykują polski horror. "Niebywały skandal"!

Kamil Durczok nie żyje. Co było przyczyną śmierci?

Damięcki stracił pracę przez Kurdej-Szatan? "Obrzydliwe kłamstwo"!