Horror "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" dostępny jest w ofercie Netfliksa od 27 października



Głównym bohaterem horroru jest Adaś (Mateusz Więcławek), młody, samotny, nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu. Ignorowany przez swoich kolegów oraz piękną i niezwykle pewną siebie Wanessę, nieśmiały chłopak szuka swojego miejsca na świecie.



W sequelu filmu "W lesie dziś nie zaśnie nikt" powróciła znana widzom pierwszej części Zosia, grana przez Julię Wieniawę. Innymi gwiazdami filmu są: Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski, Wojciech Mecwaldowski, Sebastian Stankiewicz czy Robert Wabich.

Reklama

Wideo "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2": Zwiastun

Za kamerą ponownie stanął Bartosz M. Kowalski, który przeniósł na ekran scenariusz napisany wespół z Mirellą Zaradkiewicz.

Jak zapowiadali twórcy, "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" to przewrotna, ironiczna, groteskowa i krwawa historia o poszukiwaniu miłości i odkrywaniu samego siebie w świecie, w którym zdecydowanie więcej nas dzieli niż łączy.



"Plucie na mundur żołnierza polskiego"

W filmie znalazła się też satyryczna scena z udziałem granych przez Sebastiana Stankiewicza i Roberta Wabicha dwóch "terytorialsów". "Chłopacy z obrony terytorialnej" - jak nazywa ich wzywająca pomocy funkcjonariuszka policji (Zofia Wichłacz) - przedstawieni są przez reżysera jako siedzący na kanapie i pijący piwo nieudacznicy. Na domiar złego na ścianie w ich mieszkaniu wisi oprawiona w ramkę swastyka.



"To niebywały skandal. Widocznie komuś się pomieszało w głowach. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają swój godny udział w tym, co działo się w czasie pandemii, ale również obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Tego typu sceny obrażają. To dalsze plucie na mundur żołnierza polskiego. Na to nie można pozwolić. Nie wiem czy ktoś będzie podejmował jakieś kroki prawne wobec tego filmu na tej platformie streamingowej. My nie pozwalamy, aby opluwać mundur żołnierza polskiego, ani opluwaniu idei, która towarzyszy funkcjonowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej" - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl poseł PiS Jan Mosiński. I apeluje do akcji protestacyjnej.

"W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" 1 / 10 W sequelu filmu 'W lesie dziś nie zaśnie nikt" powróci znana widzom pierwszej części Zosia, grana przez Julię Wieniawę. Innymi gwiazdami filmu są: Mateusz Więcławek, Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski, Wojciech Mecwaldowski, Sebastian Stankiewicz czy Robert Wabich. Źródło: materiały prasowe Autor: Netflix udostępnij

"Każdy z nas Polaków, który ma odrobinę patriotyzmu w sercu, a takich osób jest bardzo dużo, także młodych, powinien to zbojkotować. Mamy przecież internet, można się komunikować i tego badziewia nie oglądać. Można krytykować, zalewać Netfliksa protestami. Możliwości są różne w dobie social mediów i mam nadzieję, że takie działania zostaną podjęte" - dodaje poseł PiS.

Wtóruje mu kolega z PiS, Robert Teuls



"Jeżeli krytykują naszych 'terytorialsów', to próbują uderzyć i wyśmiać to, co jest dobre. Nie wolno pozwalać, aby kpiono z naszego żołnierza. 'Terytorialsi' pokazali w ostatnim czasie, że są potrzebni, pożyteczni. Angażują się w bardzo wiele działań przy okazji koronawirusa i obrony granicy wschodniej. Jeżeli ktokolwiek próbuje kpić z naszego munduru, powinien być za to potępiony" - przekonuje Telus.





"Przestrzelona satyra"

Na przestrzelony wątek żołnierzy obrony terytorialnej zwrócił uwagę w recenzji dla Interii Jakub Izdebski.



"Nie interesują Kowalskiego tym razem zbyt mocne wycieczki polityczne. W pierwszym filmie mieliśmy tematykę LGBT i uderzenie w konkretnych hierarchów polskiego Kościoła (ks. Piotr Cyrwus dostał nawet karę wyjętą z 'Fargo' Coenów), natomiast w 'dwójce' dostajemy już czystą rozwałkę i miazgę, choć jest wątek żołnierzy obrony terytorialnej w postaci dwóch idiotów, granych przez Sebastiana Stankiewicza i Roberta Wabicha. Jeden z nich ma mieć... swastykę na piersi. Serio? To dosyć prymitywne sprowadzanie terytorialsów do ultraprawicowych bojówek. Zupełnie przestrzelona satyra" - zauważa Izdebski.



Recenzent Interii dodaje jednak, że "Kowalski nie byłby sobą, gdyby jakiejś szpili ideologicznej nie wbił".



"Wpisuje się tym w tradycję amerykańskich slasherów, gdzie tzw. rednecki z prowincji od zawsze są stygmatyzowani i sprowadzani do roli zdegenerowanych morderców. To nawet urocze, że Kowalski nie poddaje się modzie na odchodzenie w kinie od klasistowskiej stereotypizacji. Tkwi w klasyce! Jason Statham, wkładając głowę łotra w śmigło w 'Niezniszczalnych', mówił przecież, że 'klasyka rządzi'" - kończył recenzję Izdebski.

Barbara Kurdej-Szatan straciła pracę w TVP

Przypomnijmy, że po krytyce Wojsk Obrony Terytorialnej w ubiegłym tygodniu pracę w TVP straciła aktorka Barbara Kurdej-Szatan. ""Straż" ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ???????" - to fragment instagramowego wpisu, który po pewnym czasie aktorka usunęła ze swojego konta.



"Obrona polskiej granicy pokazuje jak cenna jest praca polskich slużb i wojska. W Telewizji Polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalując i wyzywając obrońców naszych granic, same postawiły się poza wspólnotą aksjologiczną Polaków" - wyjaśnił powody zwolnienia aktorki prezes TVP Jacek Kurski.



Aktorka szybko zreflektowała się i wystosowała oświadczenie.

"Odnosząc się do nagłośnionej sprawy mojej emocjonalnej reakcji i ogromnego oburzenia w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że moje słowa dotyczyły konkretnej sytuacji przedstawionej na nagraniu. W swojej wypowiedzi, za której wulgarne słownictwo przeprosiłam, odniosłam się krytycznie wyłącznie do tego, co zobaczyłam wówczas na filmiku opublikowanym w sieci. Chciałabym podkreślić z całą mocą, że szanuję ciężką pracę wszystkich służb mundurowych i doceniam ich wysiłki, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Przepraszam przedstawicieli Straży Granicznej, których mogły urazić moje słowa wypowiedziane zbyt szybko i w emocjach" - przeprosiła.



Zobacz również:



"Rolnik szuka żony 8": Zaręczyny w programie podzieliły widzów



Marta Manowska "uciekła" w góry! Prowadząca program "Rolnik szuka żony" na zdjęciach bez makijażu

"Rolnik szuka żony 8": Rolniczki wybrały, Krzysztof się oświadczył [9. odcinek]