Joanna Opozda i Antoni Królikowski: Nowe zdjęcia ślubne!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski: Ślub i wesele

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub 7 sierpnia 2021 roku. Ślub odbył się w kościele św. Wojciecha w Warszawie i pojawiło się na nim wiele gwiazd, m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan z Radosławem Majdanem, Tomasz Oświeciński i Marina Łuczenko-Szczęsna. Później para udała się do pałacu w Zdunowie na przyjęcie weselne, na które zaproszono 150 gości.



Minął tydzień od ślubu popularnych aktorów i postanowili oni zamieścić na swych profilach na Instagramie zdjęcia z wesela, które wcześniej nie były nigdzie publikowane.

"Wytrzymaliśmy już tydzień!!!"

"Wytrzymaliśmy już tydzień!!! Wooow!!! Pozdro dla niedowiarków" - napisała pod czarno-białym zdjęciem Joanna Opozda.

Antoni Królikowski zamieścił aż cztery, nieznane wcześniej fotografie.

"1. Mąż i Żona @asiaopozda. 2. Para Młoda i Świadkowie. 3. Królicza rodzina, najstarsi i najmłodsi Królikowscy z Dziadkiem Jankiem i Babcią Jadzią na czele. 4. Przyjaciele. Fotomat na weselu to super sprawa!" - brzmi wpis aktora.

Pod postami pary pojawiło się sporo komentarzy z gratulacjami.

"Lubię i Asie i Antka i cieszę się waszym szczęście", "Dużo miłości dla Was na nowej drodze życia!", "Przepiękna z Was para", "Cudni Wy, cudne zdjęcie", "Szczęścia na nowej drodze życia,"Asiu, ta druga suknia ślubna to po prostu taka petarda, że nie można się napatrzeć", "Gratulacje jest co opijać", "Cudownie, piękna para Młoda, wspaniała Rodzinka" - piszą internauci.

