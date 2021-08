"Brigitte Bardot cudowna" to dramat w reżyserii Lecha Majewskiego, oparty na powieści jego autorstwa "Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot Cudownej". Zdjęcia do filmu powstały między innymi w pałacu w Bożkowie, Katowicach, zamku w Łańcucie, willi rodziny Fränkel w Prudniku, Sosnowcu, Zamku Książ w Wałbrzychu i Zabrzu.

Joanna Opozda jako Brigitte Bardot

Kiedy w 2018 roku okazało się, że Joanna Opozda zagra Brigitte Bardot, polska aktorka nie kryła ekscytacji.

"Ogromne wyzwanie, mnóstwo pracy, spełnienie moich najskrytszych marzeń" - napisała wówczas na swoim Instagramie. "Nie dość, że gram u tak wybitnego reżysera ze znakomita ekipą, to na dokładkę moje zdjęcia próbne zostały osobiście zaakceptowane przez samą BB. Jestem przeszczęśliwa!!!!!!! Teraz już wiecie, dlaczego uczyłam się francuskiego" - dodała Opozda.

"Bardot oglądała mój casting, zaakceptowała mnie do tej roli. Wciąż ciężko mi uwierzyć w to, że legenda kina, ikona - Brigitte Bardot oglądała moje zdjęcia i mój casting" - mówiła szczęśliwa Opozda w rozmowie z Wideoportalem.

Joanna Opozda to absolwentka wrocławskiego Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Widzowie znają aktorkę głównie z małego ekranu, m.in. z seriali "Pierwsza miłość", "W rytmie serca", "O mnie się nie martw". Zagrała też w komediach romantycznych "Planeta Singli", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" i "Pech to nie grzech" oraz wystąpiła w programie "Taniec z Gwiazdami".

W filmie "Brigitte Bardot cudowna" występują również m.in. Andrzej Grabowski, Magdalena Różdżka, Weronika Rosati, która wcieli się w postać Elizabeth Taylor oraz Eryk Lubos, Lech Dyblik i Sebastian Stankiewicz. W produkcji pojawi się również Piotr Machalica - to była jego ostatnia rola przed śmiercią.

"Brigitte Bardot cudowna": O czym to jest film?

Akcja filmu rozgrywa się czasach PRL.



"Film to adaptacja mojej powieści, którą pisałem przez kilkanaście lat na emigracji. Jest to najważniejsza książka w moim życiu, ponieważ rozlicza się z moją młodością, dzieciństwem oraz tym, czym była dla mnie Polska i Katowice" - powiedział reżyser.



"Brigitte Bardot cudowna" to historia oparta na motywach podróży mitycznego Telemacha w poszukiwaniu ojca; podobnie jak i u Homera - pełna spotkań z postaciami mitycznymi. Główny bohater, Adam (w tej roli Kacper Olszewski) mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze bezpieki. Ojciec Adama bronił Anglii podczas II wojny światowej i słuch po nim zaginął. Nie wiadomo, czy pozostał tam, czy wrócił do kraju i ukrywa się, by uniknąć prześladowań. Do Adama przychodzą od niego paczki i kartki pocztowe, ale główny bohater, który nigdy nie widział swojego ojca, podejrzewa, że przysyła je ktoś inny.

Kiedy odbędzie się premiera filmu? Twórcy zapowiadają, że tytuł pojawi się na ekranach polskich kin jeszcze w 2021 roku, prawdopodobnie jesienią. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.



