Antoni Królikowski i Joanna Opozda: Byłe partnerki aktora reagują na ślub

Antoni Królikowski nie jest już do wzięcia! Wczoraj najstarszy syn Pawła i Małgorzaty Królikowskich poślubił swoją ukochaną - Joannę Opozdę, a wszystko działo się w błysku fleszy. Po uroczystości zaślubin szczęśliwa Panna Młoda opublikowała na Instagramie pierwsze zdjęcie z mężem, pod którym pojawiła się istna lawina gratulacji.



Antoni Królikowski i Joanna Opozda: Gwiazdy gratulują

Swoje słowa pozostawili m.in.: Anna Lewandowska, Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski, Małgorzata Kożuchowska i wiele innych znanych nazwisk. Co ciekawe, osobiście pogratulowała mu również jego... była dziewczyna!



Reklama

Instagram Post

Joanna Jarmołowicz kilka lat temu tworzyła związek z Antkiem, jednak czas pokazał, że wspólna droga przez życie nie jest im pisana. Niedługo potem aktorka zaczęła spotykać się z młodszym bratem Królikowskiego - Janem. Obecnie zakochani wspólnie wychowują syna: Józefa, który przyszedł na świat w 2019 roku. Pięknej partnerki brata Pana Młodego nie zabrakło więc na uroczystości weselnej.



Instagram Post

Partnerki Antoniego Królikowskiego

Wprawdzie nie osobiście, ale za pośrednictwem mediów, życzenia Młodej Parze złożyła również inna z byłych partnerek Antka Królikowskiego. Laura Breszka na nagraniu dla portalu: "Jastrząb post" zwróciła się do nowożeńców z krótkim przesłaniem.

"Życzę wam, żebyście spędzili ze sobą całe życie! W szczęściu w miłości, w wierności, żebyście się śmiali do rozpuku co noc. Żebyście po prostu się kochali, byli dla siebie dobrzy i czuli... Na pewno już to macie, więc życzę wam, żebyście byli sobą i kochajcie się" - napisała.



Instagram Post

Przed ślubem z Joanną Opozdą Antoni Królikowski lokował swoje uczucia w różny sposób, a jego partnerkami były również m.in.: Samuela Górska, Katarzyna Sawczuk i Julia Wieniawa. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że przystojny aktor wreszcie znalazł szczęście w miłości, a jego sercem zawładnęła piękna Joanna Opozda. Młodej Parze życzymy wszystkiego, co najlepsze!

Instagram Post

Sabina Obajtek