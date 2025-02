Czarodzieje z rudej rodziny Weasleyów zapisali się na zawsze w pamięci fanów "Harry’ego Pottera". Jednak James i Oliver Phelps, którzy wcielili się w George’a i Freda, przeszli ogromne metamorfozy - zarówno w wyglądzie, jak i w karierze. Jak teraz wygląda życie bliźniaków?

James i Oliver Phelps po latach - zmienili wygląd i kariery

Choć wielu fanów wciąż pamięta ich jako rudowłosych żartownisiów, James i Oliver Phelps od dawna nie są rudzi. Po zakończeniu pracy na planie filmów o młodym czarodzieju wrócili do swoich naturalnych, ciemnobrązowych włosów i jak dotąd nie myślą o powrocie do dawnego wizerunku.

Dziś bracia mają 38 lat i więcej wspólnego z telewizją niż z dużym ekranem. Po sukcesie w "Harrym Potterze" postanowili spróbować swoich sił w nowych projektach, które okazały się strzałem w dziesiątkę. Własny program podróżniczy, popularny podcast i nowy format kulinarny to tylko niektóre z ich osiągnięć.

"Fantastyczni przyjaciele" na MAX - spełnienie marzenia bliźniaków

Jednym z najważniejszych projektów Phelpsów jest "Fantastyczni przyjaciele" na MAX. To program podróżniczy, w którym bracia odwiedzają niezwykłe i magiczne miejsca na całym świecie. W 2022 roku zawitali także do Polski, gdzie eksplorowali Tatry, Kraków oraz kopalnię soli w Wieliczce. W programie pokazali nie tylko urokliwe miejsca, ale też próbowali lokalnych atrakcji, takich jak spływ rzeką.

Dzięki temu formatowi nie tylko spełnili swoje marzenie o podróżowaniu, ale także zyskali rzeszę nowych fanów, którzy śledzą ich kolejne wyprawy w mediach społecznościowych.

"Harry Potter: Magiczne wypieki" - magiczne gotowanie na Prime Video

W grudniu 2024 roku James i Oliver ogłosili nowy projekt - "Harry Potter: Magiczne wypieki", który można oglądać na Prime Video. Program łączy świat magii i cukiernictwa, a uczestnicy rywalizują w tworzeniu niezwykłych wypieków inspirowanych uniwersum "Harry’ego Pottera".

To kolejny dowód na to, że bracia nie zapomnieli o swoich korzeniach i chętnie nawiązują do filmu, który dał im rozpoznawalność. Projekt szybko zdobył popularność, a fani są zachwyceni kreatywnością i pomysłami na deserowe arcydzieła.

Podcast "Normal Not Normal" - rozmowy z gwiazdami

James i Oliver Phelps są również gospodarzami popularnego podcastu "Normal Not Normal", w którym rozmawiają z innymi celebrytami. To miejsce, gdzie poruszają tematy związane z aktorstwem, życiem w show-biznesie i własnymi doświadczeniami. Podcast cieszy się dużym zainteresowaniem dzięki lekkiemu podejściu do wywiadów oraz różnorodności zapraszanych gości.

James i Oliver Phelps w życiu prywatnym - który z braci jest żonaty?

Mimo że bracia często pojawiają się razem w mediach, ich życie prywatne wygląda nieco inaczej. Oliver Phelps od 2015 roku jest żonaty z Katy Humpage, natomiast James Phelps ożenił się rok później. Jednak to właśnie James stawia na większą prywatność i rzadziej dzieli się szczegółami swojego życia rodzinnego.

Obaj bracia są natomiast wielkimi fanami sportu i aktywnie uczestniczą w różnych wydarzeniach sportowych. Poza aktorstwem to właśnie sport jest jednym z ich ulubionych tematów poruszanych w mediach.

Ciemnowłosi bliźniacy Weasley - nowe oblicze znanych czarodziejów

Choć minęło wiele lat od premiery ostatniego filmu z serii "Harry Potter", James i Oliver Phelps nie pozwalają fanom o sobie zapomnieć. Z każdym kolejnym projektem udowadniają, że potrafią wykorzystać swoją popularność, nie ograniczając się do jednej roli. Ich transformacja z rudych bliźniaków w ciemnowłose osobowości medialne jest dowodem na to, że kariera aktorska może być tylko początkiem wielkiej przygody.

Zdjęcie James i Oliver Phelps w 2024 roku / MICHAEL TRAN/AFP/East News

Fani "Harry’ego Pottera" mogą być pewni, że jeszcze nie raz usłyszą o Phelpsach - czy to w podróżniczym show, kulinarnym programie, czy kolejnym nieoczekiwanym projekcie, który przeniesie ich w świat magii i dobrej zabawy.

