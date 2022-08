"Każdy wie lepiej": O miłość trzeba dbać

"O miłość trzeba dbać, o miłość trzeba walczyć" - przypominają bohaterowie "Każdy wie lepiej" , posadzeni przed kamerą niczym pary w "Kiedy Harry poznał Sally" . Z klasyczną komedią Roba Reinera film w reżyserii Michała Rogalskiego według scenariusza Krzysztofa Raka ( "Bogowie" , "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" ) więcej jednak nie łączy.

Reklama

Owszem, to klasyczny "feel good movie", lekka produkcja na poprawę humoru. Nawet miła, w sam raz na niezobowiązujące popołudnie czy wakacyjny wieczór, na pewno inteligentniejsza niż większość rodzimych "komedii romantycznych". W czasie seansu trudno jednak oprzeć się poczuciu dużego niedosytu, a po - nie ulec szybko zapomnieniu. Ta historia miała bez wątpienia znacznie większy potencjał i mogła stać się czymś więcej niż tylko (aż?) rzemieślniczo poprawnym, zgrabnie poprowadzonym aktorsko i operatorsko i producencko filmem na zabicie czasu.

"Każdy wie lepiej" ogląda się bez zażenowania czy konieczności zatykania uszu i zamykania oczu, które to naturalne reakcje obronne mogą towarzyszyć sporej grupie kinowych produkcyjniaków nastawionych na sprzedaż biletów. No, może poza dialogami o seksie jako sporcie dla mężczyzn...



Zdjęcie Jerzy Janeczek, Andrzej Seweryn i Grażyna Szapołowska w filmie "Każdy wie lepiej" / fot. Andrzej Wencel/Kino Świat / materiały prasowe

Jaka jest polska rodzina patchworkowa?

Pomysł wyjściowy można tylko chwalić. Rodzina patchworkowa, w której spotykają się obecni i byli partnerzy, teściowie i byli teściowie, dzieci własne i nowej miłości, stała się tak powszechnym elementem partnerskiego krajobrazu współczesnego świata, że dziwi, iż dopiero teraz po temat sięgnęli filmowcy. Lepiej późno niż wcale głosi jednak stara prawda - a taka mieszanka to kopalnia dramatu i komedii, tragedii i farsy. I pewne elementy tej siły w "Każdy wie lepiej" nieśmiało się pojawiają.

Ona i on. Oboje po nieudanych małżeństwach. Postanawiają sobie i swojemu szczęści dać jeszcze jedną szansę. Ania ( Joanna Kulig ) entuzjastycznie przyjmuje oświadczyny Grześka ( Michał Czernecki ). Szczęście zakochanych popsuć stara się jednak ich rodzina. Nastoletnie dzieci kapryszą, nie czują się pewnie w nowej sytuacji. Gorsi są rodzice, tudzież teściowie. W sprawę angażują się nawet rodzice byłego męża Ani. Knują i kombinują, starają się za wszelką cenę przywrócić status quo, w którym rozgościli i urządzili, pomimo nieszczęścia córki i syna. Zakochani wystawieni zostają na nietęgą próbę. Jak to się potoczy - bez niespodzianek.



"Każdy wie lepiej" kurczowo trzyma się prawideł gatunku. Scenarzysta Krzysztof Rak, skądinąd bardzo zdolny, znakomicie czujący tematy i bohaterów, umiejący połączyć inspirujący przekaz z komercyjną energią, dramat z żartem, tym razem idzie drogą za bardzo na skróty. Może postaci w filmie jest za wiele, dlatego wszystkie napisane są dość grubą kreską?

Zdjęcie Joanna Kulig i Michał Czarnecki w filmie "Każdy wie lepiej" / fot. Andrzej Wencel/Kino Świat / materiały prasowe

"Każdy wie lepiej": Zbyt przewidywalnie tu jest

Byli partnerzy Ani i Grześka są wręcz karykaturalni - Sylwia nadużywająca używek i podrywająca teścia ( Julia Wyszyńska ) i Lucek - zaniedbany fajtłapa-amant (Krzysztof Zarzecki). Do tego matka radykalna katoliczka ( Ewa Wencel ) i "prości" eks teściowie z jednej strony ( Maria Maj i Jerzy Janeczek, któremu scenarzysta odmawia prawa głosu poza jedną sceną), z drugiej - wyzwoleni bon vivanci (wybór obsadowy jest w tym przypadku tyleż znakomity, owszem, co jednocześnie boleśnie przewidywalny: Grażyna Szapołowska i Andrzej Seweryn ).



Właściwie - poza intencją filmowców - trudno zrozumieć dlaczego rodzina tak bardzo stara się popsuć szczęście nowej pary, zwłaszcza przy tak wyraźnych wadach byłych partnerów. I jakby bohaterów było jeszcze mało - w tym gronie pojawia się przyjaciel Grześka z pracy - Zbysio ( Maciej Musiałowski ) oraz sztuczna inteligencja (czy to nawiązanie do "Her" Spike’a Jonze?).

Za dużo, za papierowo, za stereotypowo, za wiele tego braku niespodzianek. Choć - ktoś powie - komedie romantyczne to przecież nie życie, błędem jest odczytywanie ich przez jakikolwiek realistyczny klucz. A jednak siłą najwspanialszych filmów z tego gatunku jest właśnie to, że nadzieję i bajkę wplatają w codzienne niepowodzenia i powodzenia całkiem zwykłych (a czasami niezwykłych) ludzi. W te bajki da się uwierzyć. "Każdy wie lepiej" ogląda się miło i szybko zapomina. O czym to był właściwie film? Aaa - o miłości. OK. Fajnie. Miłości nigdy dość.

5,5/10

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Każdy wie lepiej" [trailer] materiały prasowe

"Każdy wie lepiej" , reż. Michał Rogalski, Polska 2022, dystrybutor: Kino Świat, premiera kinowa: 5 sierpnia 2022 roku.