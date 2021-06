Joanna Kulig kontynuuje międzynarodową karierę. Po udanym występie w serialu Netfliksa "The Eddy", aktorka zagra jedną z głównych ról w amerykańskiej komedii romantycznej "She Came To Me" i pojawi się tam u boku takich hollywoodzkich gwiazd, jak Anne Hathaway, Marisa Tomei, Tahar Rahim i Matthew Broderick.

Joanna Kulig zaczyna międzynarodową karierę /Netflix /materiały prasowe

O realizacji filmu "She Came To Me" poinformował 8 czerwca branżowy magazyn "The Hollywood Reporter".

Główne role w filmie zagrają: Anne Hathaway ("Diabeł ubiera się u Prady"), Marisa Tomei ("Zapaśnik"), Tahar Rahim ("Mauretańczyk"), Matthew Broderick ("Manchester by the Sea") oraz polska aktorka Joanna Kulig ("Zimna wojna").

Muzykę skomponuje dwukrotny laureat Oscara Alexandre Desplat ("Grand Budapest Hotel", "Kształt wody", "Oficer i szpieg""Gra tajemnic", "Sekretne życie zwierzaków domowych"). Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią w Nowym Jorku.



"She Came To Me" ma być nowoczesną, międzypokoleniową komedią romantyczną, której akcja rozgrywa się w Nowym Jorku.



Bohaterami filmu będą m.in. kompozytor, który walczy z blokadą twórczą i odkrywa na nowo swoją pasję po przygodzie na jedną noc, para utalentowanych nastolatków, którzy udowadniają rodzicom, że ich miłość może trwać wiecznie i kobieta, która na pozór wydaje się mieć wszystko, ale miłość przychodzi do niej niespodziewanie.



Autorka filmu Rebecca Miller to reżyserka i scenarzystka takich obrazów, jak m.in. "Ballada o Jacku i Rose" czy "Plan Maggie". Jest żoną wybitnego aktora Daniela Day-Lewisa, który kilka lat zakończył karierę.

Na razie nie ujawniono, jaką konkretnie postać zagra Joanna Kulig.



Występ w "She Came To Me" będzie już kolejną dużą rolą polskiej aktorki w zagranicznej produkcji. Po sukcesie "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego Polka została zaangażowana m.in. do serialu Netfliksa "The Eddy", którego producentem i jednym z reżyserów był Damien Chazelle, twórca filmów jak "Whiplash", "La La Land" i "Pierwszy człowiek".



Czego Joanna Kulig szuka w nowych scenariuszach?



"Chciałabym roli nieśpiewanej. Bo już za dużo było takich ról, w których śpiewam. Przydałoby się coś odjechanego, odmiennego" - mówiła aktorka w lutym 2020 roku w rozmowie z PAP Life.



Czy rola "She Came To Me" spełni jej oczekiwania? Okaże się już niebawem.