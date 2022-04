Człowiek-Zagadka z filmu Reevesa to całkowite przeciwieństwo tej postaci w interpretacji Careya. Złoczyńca z filmu Schumachera był krzykliwym dowcipnisiem w neonowo-zielonym kombinezonie. Człowiek-Zagadka w interpretacji Dano to bardzo mroczna postać kryjąca się za obwiązaną taśmą twarzą.

Jim Carrey o nowym "Batmanie": Nie mój rodzaj stylistyki

"Nie widziałem filmu. To bardzo mroczna wersja. I mam wobec niej mieszane uczucia. Każdy ma swoje zdanie. Uwielbiam Paula Dano , jest niesamowitym aktorem. Ale martwię się. Niepokoi mnie zaklejanie jego twarzy taśmą, co może zachęcić innych do tego samego. Niektórzy wariaci mogą sobie pożyczyć tę metodę. W tym, co wybieram, kieruję się sumieniem. Nie chcę tego krytykować, ale nie jest to mój rodzaj stylistyki. Choć takie filmy jak ten są bardzo dobrze zrobione" - wyznał Jim Carrey w rozmowie z portalem "Unilad".

Reklama

Aktor zauważył, że jemu też zdarza się nadal wcielać w role czarnych charakterów. Tak jest w przypadku jego najnowszego filmu, familijnego "Sonic 2: Szybki jak błyskawica" , w którym powtórzył rolę złowrogiego dra Robotnika. Carrey zaznaczył, że jego bohater uzbrojony jest jedynie w komiksowe bomby, które nikomu nie sprawią krzywdy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sonic 2: Szybki jak błyskawica" [trailer] materiały prasowe

Nie jest to pierwszy raz, gdy Carrey krytykuje przemoc w filmie. W przeszłości wypowiedział się m.in. na temat pełnego przemocy filmu "Kick Ass 2" , w którym sam zagrał. Trafił on do kin tuż po masakrze w szkole podstawowej Sandy Hook Elementary School. "Nakręciłem film 'Kick-Ass 2' miesiąc przed Sandy Hook i teraz z całą świadomością nie jestem w stanie popierać takiego poziomu przemocy. Przepraszam wszystkich, którzy byli zaangażowani w ten film, ale ostatnie wydarzenia sprawiły, że w moim sercu doszło do zmiany" - napisał wtedy na Twitterze.

Zdjęcie Jim Carrey jako Człowiek-Zagadka w filmie "Batman Forever" / Warner Bros/Collection Christophel / East News

Zobacz również:

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką