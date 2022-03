Prezydent zwrócił uwagę, że dorobek twórczy Jerzego Hoffmana "istotnie wzbogaca polską sztukę filmową i polską kulturę". "'Żyłem w dość burzliwym okresie' - stwierdził pan, patrząc z dystansu czasu na swą biografię. Ile refleksyjnego, przekornego humoru zawiera się w tym słówku 'dość', przekonuje się każdy, kto bliżej poznaje pańskie niełatwe losy, wpisane w historię Polski" - napisał.



Dodał, że zapewne to właśnie one wpłynęły na epicki charakter reżyserskiej twórczości Jerzego Hoffmana. "Zwracają też uwagę pańskie starania, aby być blisko prawdy życia, tak jak w pierwszych filmach dokumentalnych, które przełamały powszechnie wówczas panujący fałsz socrealizmu. Gdy wraz z Edwardem Skórzewskim zdobył pan ugruntowaną sławę jako dokumentalista, ze świetnym skutkiem podjął pan wyzwanie kina fabularnego. Do dzisiaj widzowie chętnie wracają do 'Gangsterów i filantropów' i polskiego westernu 'Prawo i pięść', ze słynną balladą 'Nim wstanie dzień'" - stwierdził Duda.

Reklama

Jerzy Hoffman: Hetman polskiego kina 1 / 12 "Mogę wszystko powiedzieć o swoim życiu, tylko nie to, że było nudne. Kochałem życie z wszystkimi jego barwami" - wyznaje "hetman" polskiego kina - Jerzy Hoffman. "Robienie filmów zawsze sprawiało mi frajdę" - podkreśla reżyser, który w środę, 15 marca, obchodzi 85. urodziny. Źródło: Reporter Autor: Piotr Kamionka udostępnij

Jak podkreślił, nie tylko w historii filmu, ale przede wszystkim w polskiej wyobraźni i tożsamości Jerzy Hoffman "zapisał się na trwałe jako wielki twórca kinowej adaptacji 'Trylogii'". "To dzieło Henryka Sienkiewicza jest bez wątpienia odbiciem polskiej duszy - a pan po mistrzowsku przełożył język literatury na język kina. Już na zawsze Polacy będą przeżywać 'Trylogię' zarazem po Sienkiewiczowsku, jak i po Hoffmanowsku. W najlepszym stylu pokazał pan, jak wspaniały potencjał zawiera się w kinie popularnym, kierowanym do masowego widza, pełnym emocji, a jednocześnie artystycznego piękna, czego kolejnymi dowodami były filmy 'Znachor' i 'Stara baśń' . Z rozmachem opowiedział pan również rodakom o zawisłym nad odrodzoną Rzecząpospolitą śmiertelnym niebezpieczeństwie i wielkim historycznym zwycięstwie w filmie '1920. Bitwa warszawska'" - czytamy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "1920 Bitwa Warszawska" [trailer]

Prezydent wskazał, że wspomnienia z dzieciństwa, a także wrażliwość i ogromna wiedza historyczna reżysera sprawiły, że bliska jemu sercu stała się Ukraina. "Ze względu na polityczne uwarunkowania dopiero w wolnej Polsce mógł pan nakręcić 'Ogniem i mieczem' , dopełniając cykl 'Trylogii'. Budzi uznanie, z jakim zrozumieniem i wyczuciem odnosi się pan nie tylko do naszej polskiej, lecz także do ukraińskiej, kozackiej tradycji historycznej XVII wieku" - napisał.

Wspomniał, że Jerzy Hoffman jest również "autorem interesującego dokumentu 'Ukraina. Narodziny narodu', opisującego dzieje naszego wschodniego sąsiada". "Jestem pewien, że z przejęciem i poczuciem solidarności śledzi Pan dramatyczny bieg zdarzeń w broniącej swej niepodległości Ukrainie. Dzielimy wspólne przekonanie, że żadna przemoc ani tyrania nie są w stanie zdławić ludzkiej wolności i pragnienia życia we własnym, niezawisłym państwie" - zaznaczył Duda.

Prezydent podziękował reżyserowi za wszystko, czym obdarował polską kulturę. "Liczę na dalszą pańską aktywną obecność w polskim życiu kulturalnym i publicznym. Składam najlepsze życzenia zdrowia, wielu sił, pogody ducha i wszelkiej pomyślności. Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia" - podsumował.



Zobacz również:

Znany Rosjanin nie ma wątpliwości. "Putin przeżywa psychiczne załamanie"

Najgorszy człowiek na świecie? Te gwiazdy są wciąż zapatrzone w Putina