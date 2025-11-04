Jerzy Derfel nie żyje. Kompozytor muzyki do "Misia" miał 84 lata

O śmierci kompozytora poinformowała aktorka Joanna Trzepiecińska. "Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna – żegnaj, Przyjacielu" – czytamy we wpisie zamieszczonym przez nią w mediach społecznościowych.

Jerzy Derfel. Kariera

Derfel urodził się 9 stycznia 1941 roku. Był absolwentem Liceum Muzycznego w klasie fortepianu w Sopocie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. W 1958 roku założył zespół Flamingo, który wykonywał muzykę jazzową.

W czasie swej kariery współpracował z wieloma cenionymi artystami, między innymi Wojciechem Młynarskim. Był autorem muzyki do jego piosenek, a także akompaniował mu podczas jego recitali. Poza tym występował także z Ewą Dałkowską, Alicją Majewską, Jerzym Połomskim, Danutą Rinn, Ireną Santor, Mieczysławem Wojnickim i innymi.

Reklama

Komponował także piosenki do tekstów między innymi Ireneusza Iredyńskiego, Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory.

Pracował także w filmie i telewizji. Najbardziej znana jest jego muzyka do kultowych komedii Stanisława Barei: "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" i "Misia". W drugim z wymienionych filmów zagrał małą rolę dyrygenta.