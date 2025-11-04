Jerzy Derfel nie żyje. Kompozytor muzyki do "Misia" miał 84 lata
W poniedziałek 3 listopada 2025 roku odszedł Jerzy Derfel. Był kompozytorem, pianistą i aranżerem. Jego utwory mogliśmy usłyszeć między innymi w "Misiu" Stanisława Barei i licznych spektaklach telewizyjnych. Był także autorem muzyki do piosenek Wojciecha Młynarskiego. Derfel miał 84 lata.
O śmierci kompozytora poinformowała aktorka Joanna Trzepiecińska. "Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna – żegnaj, Przyjacielu" – czytamy we wpisie zamieszczonym przez nią w mediach społecznościowych.
Derfel urodził się 9 stycznia 1941 roku. Był absolwentem Liceum Muzycznego w klasie fortepianu w Sopocie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. W 1958 roku założył zespół Flamingo, który wykonywał muzykę jazzową.
W czasie swej kariery współpracował z wieloma cenionymi artystami, między innymi Wojciechem Młynarskim. Był autorem muzyki do jego piosenek, a także akompaniował mu podczas jego recitali. Poza tym występował także z Ewą Dałkowską, Alicją Majewską, Jerzym Połomskim, Danutą Rinn, Ireną Santor, Mieczysławem Wojnickim i innymi.
Komponował także piosenki do tekstów między innymi Ireneusza Iredyńskiego, Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory.
Pracował także w filmie i telewizji. Najbardziej znana jest jego muzyka do kultowych komedii Stanisława Barei: "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" i "Misia". W drugim z wymienionych filmów zagrał małą rolę dyrygenta.