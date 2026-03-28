Informację o odejściu Tolkana podano na oficjalnej stronie internetowej "Powrotu do przyszłości". Nie napisano na niej, jaka była przyczyna jego śmierci.

James Tolkan. Kariera

Tolkan przyszedł na świat 20 czerwca 1931 roku. Służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych w czasie wojny w Korei. Po roku został zwolniony ze służby z powodu wady serca. W 1956 roku zaczął studiować aktorstwo na Uniwersytecie stanu Iowa. Po przeprowadzce do Nowego Jorku zaczął występować w tamtejszych teatrach.

W latach 60. sporadycznie pojawiał się w filmach i serialach telewizyjnych. W latach 70. wystąpił między innymi w "Serpico" u boku Ala Pacino, "Miłości i śmierci" Woody'ego Allena oraz "Horrorze w Amityville".

James Tolkan w serialu "Sunset Beat" w 1990 roku AKPA

James Tolkan przeszedł do historii jako wicedyrektor z "Powrotu do przyszłości"

Swe największe role zagrał w latach 80. Pojawił się wtedy w "Wilkołakach" i "Grach wojennych". W 1985 roku obsadzono go jako pana Stricklanda w "Powrocie do przyszłości", wicedyrektora szkoły, do której uczęszcza Marty McFly (Michael J. Fox) i jego rodzice. Powtórzył tę rolę w sequelu z 1989 roku. W trzeciej części z 1990 roku wcielił się w dziadka Stricklanda, który był szeryfem na Dzikim Zachodzie. Dubbingował także wicedyrektora w serialu animowanym z 1991 roku.

W 1986 roku pojawił się także w "Top Gunie" Tony'ego Scotta. Zagrał dowódcę statku USS Enerprise, na którym służą Maverick (Tom Cruise) i Iceman (Val Kilmer). Później mogliśmy go zobaczyć w "Kochanym urwisie 2" oraz serialach "Policjanci z Miami", "Bajer w Bel-Air" i "Cobra".

Odnosił także sukcesy na Broadwayu. Był członkiem pierwszej obsady wystawianej tam w 1984 roku sztuki "Glenngary Glenn Ross" autorstwa Davida Mameta.

James Tolkan. Jego ostatnie role

Ostatni raz mogliśmy zobaczyć Tolkana na ekranie w filmie telewizyjnym "Phil Spector", w którym zagrał sędziego, oraz horrorze "Bone Tomahawk", gdzie otrzymał małą rolę pianisty w salonie.