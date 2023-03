Miłość Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Ben Affleck i Jennifer Lopez byli razem od 2002 do 2004 roku. Ben wystąpił nawet w teledysku do piosenki Jennifer - "Jenny from the Block". Ich ślub miał odbyć się w 2003 roku, ale został przesunięty. W styczniu 2004 roku świat obiegła informacja o rozstaniu paru.

Wtedy w ich życiu nastąpił długi czas rozłąki. Lopez wyszła za swojego przyjaciela Marca Anthony'ego i urodziła mu dwoje dzieci - Emmę Maribel i Maximiliana Davida. Affleck również się ożenił. Był małżonkiem aktorki Jennifer Garner od 2005 do 2018 roku. Parze urodziło się troje dzieci - Violet Anna, Seraphina Rosa i Samuel Garner.

Dwa lata temu gruchnęła informacja, że po wielu latach rozłąki Lopez i Affleck wrócili do siebie, co zostało przypieczętowane ślubem. Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub w sobotę 16 lipca 2022 roku w Clark County w stanie Nevada - poinformował portal TMZ. Druga uroczystość odbyła się kilka tygodni później i jak donoszą media, miała miejsce w należącej do gwiazdora luksusowej willi wartej prawie 9 mln dolarów.

Jennifer Lopez zdradzi na nowej płycie sekrety związku z Benem Affleckiem

Zdjęcie Jennifer Lopez i Ben Affleck / Backgrid/East News / East News

Dwadzieścia lat temu miłość do Bena Afflecka zaowocowała płytą "This is me... Then", tak i teraz uczucie do aktora zachęciło Lopez do wejścia do studia i nagrania pierwszego po ośmiu latach krążka... "This is me ...Now". To płyta niezwykle osobista, o czym może świadczyć chociażby to, że sam Affleck miał wątpliwości, czy aby wszystkie zwierzenia piosenkarki powinny znaleźć się na niej.



"Kiedy pojawił się w moim życiu, zdarzyła się ta sama rzecz - poczułam niezwykłą inspirację, poczułam się przytłoczona wieloma emocjami, które dosłownie wylewały się ze mnie. Musiałam znaleźć dla nich ujście. A gdy czuję się dobrze tworzę muzykę. Swoim producentom, z którymi pracowałam nad płytą powiedziałam: '20 lat temu pokochałam miłość swojego życia i to było wspaniałe, chciałam uchwycić tamten moment. Teraz wydarzyło się coś wspanialszego, wprost niesamowitego i powodem, dla którego jesteśmy w studio jest chęć uchwycenia tego właśnie momentu, bo jest jeszcze lepszy niż za pierwszym razem'" - wyznała piosenkarka.



Ben Affleck i Jennifer Lopez: Kryzys w związku?

Zdjęcie Ben Affleck i Jennifer Lopez / Gilbert Flores/Variety / Getty Images

Mimo publicznych romantycznych gestów od pewnego czasu powracają plotki o domniemanym kryzysie w małżeństwie artystów . Nowe zdjęcia zdają się im przeczyć. Para pojawiła się razem na premierze produkcji "Air" , która została wyprodukowana przez przez należącą do Bena Afflecka i Matta Damona firmę Artists Equity. Film opowie prawdziwą historię kontraktu reklamowego Michaela Jordana, który odmienił oblicze marketingu sportowego.

Kolejna produkcja firmy dwóch gwiazdorów też będzie związana ze sportem. Bohaterem filmu o roboczym tytule "Unstoppable" ("Niepowstrzymany") będzie amerykański zapaśnik Anthony Robles, który mimo niepełnosprawności (urodził się z jedną nogą) został mistrzem kraju w barwach uniwersytetu Arizona State. Jedną z głównych ról w "Unstoppable" zagra Jennifer Lopez, nie wiadomo jednak, w jaką postać się wcieli.



Jednak zanim para spotka się na planie, miała okazje świętować wspólnie premierę "Air". Lopez i Affleck nie mogli oderwać od siebie wzroku oraz nie szczędzili sobie czułości. Plotki o kryzysie zdają się więc być nieco przesadzone.