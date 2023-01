Jennifer Lopez zdradzi na nowej płycie sekrety związku z Benem Affleckiem!

Wiadomości

"Gdy czuję się dobrze, tworzę muzykę" - wyznała Jennifer Lopez. I podobnie jak dwadzieścia lat temu miłość do Bena Afflecka zaowocowała płytą "This is me... Then", tak i teraz uczucie do aktora zachęciło Lopez do wejścia do studia i nagrania pierwszego po ośmiu latach krążka... "This is me ...Now". To płyta niezwykle osobista, o czym może świadczyć chociażby to, że sam Affleck miał wątpliwości, czy aby wszystkie zwierzenia piosenkarki powinny znaleźć się na niej.

Ben Affleck i Jennifer Lopez /Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images