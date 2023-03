"Unstoppable": Jennifer Lopez w filmie Bena Afflecka

Już 5 kwietnia do kin trafi pierwszy film wyprodukowany przez należącą do Bena Afflecka i Matta Damona firmę Artists Equity. "Air" , bo o nim mowa, opowie prawdziwą historię kontraktu reklamowego Michaela Jordana, który odmienił oblicze marketingu sportowego.



Wideo "Air" [trailer]

Kolejna produkcja firmy dwóch gwiazdorów też będzie związana ze sportem. Bohaterem filmu o roboczym tytule "Unstoppable" ("Niepowstrzymany") będzie amerykański zapaśnik Anthony Robles, który mimo niepełnosprawności (urodził się z jedną nogą) został mistrzem kraju w barwach uniwersytetu Arizona State.



Jedną z głównych ról w "Unstoppable" zagra Jennifer Lopez , nie wiadomo jednak, w jaką postać się wcieli. Jak na razie nie ujawniono też nazwisk innych członków obsady. Więcej wiadomo na temat twórców. Film wyreżyseruje William Goldenberg, uznany montażysta, który wcześniej pracował m.in. przy nagrodzonym Oscarem filmie "Operacja Argo" Afflecka. "Unstoppable" będzie jego reżyserskim debiutem. Dystrybucją filmu najprawdopodobniej zajmie się Amazon Studios, jednak nie wiadomo, czy trafi on od razu na platformę streamingową Amazon Prime, czy będzie wcześniej pokazywany w kinach.

Reklama

Jennifer Lopez: Ślicznotka 1 / 15 Jennifer Lopez od dzieciństwa marzyła, by zostać aktorką, jednak karierę artystyczną zaczynała jako tancerka. Przez kilka lat występowała na scenie w różnego rodzaju rewiach. Z czasem zaczęła się pojawiać także w teledyskach. Jej pierwsze prawdziwe osiągnięcie to rola Fly Girl w telewizyjnym programie komediowym "In Living Color" (1991). Tam Lopez wypatrzyła Janet Jackson, która zaangażowała ją do swojego teledysku "That's the Way Love Goes". Jennifer miała nawet jechać na światowe tournée z Jackson, jednak poprosiła gwiazdę, aby ta pozwoliła jej odejść i rozwijać karierę aktorską. Źródło: Getty Images Autor: The LIFE Picture Collection

Jennifer Lopez już od 12 maja będzie można zobaczyć w nowym filmie Netfliksa "Matka". Produkcja opowie historię płatnej zabójczyni, która postanawia się ujawnić, by stawić czoła wrogom zagrażającym jej porzuconej przed laty córce. Popularna J Lo szykuje się też do wydania nowej płyty. "This Is Me...Now" ma trafić do słuchaczy latem tego roku. Album powstał z okazji 20-lecia premiery płyty "This Is Me... Then", a znaleźć mają się na nim m.in. utwory nawiązujące do reaktywowanego po latach związku z Benem Affleckiem.

Wideo "The Mother": Oficjalny teaser