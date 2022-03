O brutalnym ataku Rosji na Ukrainę mówi cały świat. Głos w tej sprawie zabierają zarówno najbardziej wpływowi politycy, jak i celebryci - nawet ci z reguły nieangażujący się w dyskusje na temat polityki. Wiele gwiazd, poza słowami wsparcia, zaoferowało uciekającym przed wojną Ukraińcom realną pomoc. Kwoty liczone w milionach dolarów przekazali na ten cel hollywoodzcy aktorzy, m.in. Mila Kunis , Leonardo DiCaprio czy Ryan Reynolds . Do grona znanych postaci, które stanowczo potępiły agresję putinowskiej Rosji, dołączyła właśnie Jennifer Aniston .



Swój post gwiazda "Przyjaciół" opublikowała na Instagramie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i poświęciła go głównie Ukrainkom, które od kilkunastu dni walczą o przetrwanie.



Reklama

Instagram Post

"Myślę teraz o kobietach i dziewczętach z Ukrainy i innych części świata, które podejmują heroiczną walkę o swój kraj i naród - o żołnierkach, matkach, organizatorkach, wolontariuszkach, opiekunkach uchodźców, uczestniczkach protestów, dziennikarkach... Kobiety, które narażacie dziś własne życie na terenie Ukrainy i sąsiednich krajów: jesteście niesamowite. Wiedzcie, że cały świat stoi za wami murem" - napisała Aniston.

Aktorka podkreśliła, że kluczowe znaczenie ma zaangażowanie międzynarodowej społeczności w działania mające na celu niesienie pomocy Ukrainie. I podała namiary na konkretne organizacje humanitarne, które potrzebują dofinansowania.



"Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo ustalić, które sposoby wspierania są najlepsze. Postanowiłam więc wskazać wam organizacje, które warto wesprzeć darowiznami" - dodała Aniston. Wśród polecanych przez nią instytucji znalazły się m.in. Come Back Alive, World Central Kitchen, Care.org i Red Cross Ukraine. Większość z nich zajmuje się głównie dostarczaniem ukraińskim rodzinom niezbędnych rzeczy: żywności, odzieży i środków higienicznych.



Fani podziękowali aktorce za wykorzystywanie popularności w szczytnym celu. "Jennifer, kobiety z Ukrainy dziękują ci z całego serca" - napisała jedna z użytkowniczek serwisu. "Polska pomaga, jak tylko może, dajemy z siebie wszystko. Dziękujemy za wsparcie, Jen" - dodała inna.



W sekcji komentarzy pojawiło się wszelako mnóstwo prorosyjskich wpisów. "Prawdziwa historia Ukrainy nie ujrzała światła dziennego. To Rosja jest po właściwej stronie" - głosi jeden z nich. Część internautów zwróciła też uwagę na to, że uchodźcy z innych części świata są ignorowani przez opinię publiczną. "A co z kobietami z Jemenu, Iraku, Palestyny czy Syrii? Nie warto się nimi przejmować, bo nie mają blond włosów i niebieskich oczu?" - dopytywał jeden z fanów.

Zobacz również:

Teraz się wstydzi? Karierę zaczynała od filmów erotycznych

Znany Rosjanin nie ma wątpliwości. "Putin przeżywa psychiczne załamanie"