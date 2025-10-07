Początkowo spekulowano, że w główną rolę w filmie Damiena Chazelle'a ma wcielić się Leonardo DiCaprio. Teraz Daniel Richtman donosi, że w "Evel Knievel Goes On Tour" ponoć ma zagrać Glen Powell. Prace na planie miały rozpocząć się latem tego roku, lecz finalnie przesunięto projekt.



Za scenariusz odpowiadają William Monahan ("Infiltracja") i Terence Winter ("Wilk z Wall Street"). Film skupi się na 1974 roku, kiedy Knievel podjął się karkołomnej próby przeskoczenia rzeki Snake w Idaho na motocyklu - wydarzenia, które miało ogromny wpływ na jego karierę.

Evel Knievel to legenda amerykańskich kaskaderów, znany z ekstremalnych skoków i licznych kontuzji - Guinness World Records przypisuje mu rekordową liczbę złamań kości. Jednak jego kariera legła w gruzach po ataku na autora nieprzychylnej biografii, co kosztowało go sześć miesięcy więzienia i utratę wszystkich kontraktów reklamowych.

Glen Powell: najbardziej rozchwytywany aktor Hollywood

Powell, po sukcesie romantycznej komedii "Tylko nie ty", nie zwalnia tempa. W ostatnich latach mogliśmy oglądać go w takich produkcjach jak "Hit Man", "Twisters" czy w najnowszym serialu "Chad Powers". Na liście jego nadchodzących projektów znajduje się aż siedem tytułów, które czekają na realizację lub premierę.

Najbardziej oczekiwanym z nich jest "The Running Man" – dystopijny thriller w reżyserii Edgara Wrighta, w którym Powell wcieli się w główną rolę. Aktor przygotowuje się również do występu w filmie "Huntington", gdzie ponownie zagra pierwszoplanową postać. Ponadto ma pojawić się w serialowej adaptacji "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną", a także w nowym, niezatytułowanym jeszcze projekcie Rona Howarda i kilku innych produkcjach.

