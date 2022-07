Jason Momoa może mówić o szczęściu

Do wypadku doszło, gdy jadący z naprzeciwka motocyklista, z nieokreślonego jeszcze powodu, przemieścił się na pas, którym jechał Jason Momoa był uczestnikiem groźnego wypadku. Zderzył się czołowo z motocyklistą - relacjonuje serwis TMZ. Mężczyzna uderzył w przód zabytkowego auta marki Oldsmobile, które prowadził aktor i odbił się od szyby. Motocyklista doznał drobnych obrażeń (ma posiniaczone nogi i uraz kciuka) i został zabrany do szpitala. Momoa wyszedł z wypadku bez szwanku. Na razie policja nie postawiła nikomu żadnych zarzutów. Dla Jasona to brutalny powrót do rzeczywistości po tym, jak ponad tydzień temu wrócił z wakacji, które spędzał na Majorce.

George Clooney: Wypadek na skuterze

O szczęściu w nieszczęściu może też mówić George Clooney, który cztery lata temu miał wypadek na Sardynii. Kierując skuterem, zderzył się z samochodem osobowym, który wyjechał zza zakrętu. Siła uderzenia była tak duża, że aktor przeleciał przez kierownicę i rozbił przednią szybę auta. Na szczęście miał kask. Na skutek wypadku Clooney miał liczne stłuczenia, zadrapania a także uraz miednicy. Jednak jego obrażenie nie były zbyt groźne i został wypisany ze szpitala jeszcze tego samego dnia, w którym do niego trafił.

