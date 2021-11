Janusz Zaorski podkreślił, że od najmłodszych lat obserwował pracę swojego brata. "Przychodziłem i obserwowałem jak gra ze swoimi kolegami. To była niesamowita lekcja współpracy z aktorem, którą dzięki bratu dostałem" - wspomina Janusz Zaorski. Dodał, że kolegami Andrzeja Zaorskiego w czasie studiów byli wybitni aktorzy tamtego pokolenia - Barbara Sołtysik, Barbara Wołłejko, Jan Englert , Damian Damięcki , Marian Opania .



Od lat siedemdziesiątych Andrzej Zaorski występował w licznych filmach i programach telewizyjnych realizowanych przez swojego brata. "Prosiłem go o pomoc w każdym filmie od mojego debiutu, również tych najważniejszych, takich jak 'Matka Królów' . Miałem poczucie, że mogę się na nim oprzeć. Dzięki niemu pracowało się lepiej, tak jak w rodzinie, w której wszyscy się wspierają i pomagają sobie" - wspomniał Janusz Zaorski. Dodał, że często angażował swojego brata w ostatniej chwili, gdy np. w filmie z różnych przyczyn nie mogli wystąpić inni aktorzy.

Reklama

Jego zdaniem Andrzej Zaorski odegrał szczególną rolę w polskiej kulturze za sprawą licznych tworzonych przez siebie programów satyrycznych. Zdaniem Janusza Zaorskiego programy te były bardzo istotne w trudnym okresie PRL. "Swoim żartem i kalamburem mógł podnieść nas na duchu w niewesołych czasach" - powiedział.

Do historii Polskiego Radia przeszła audycja "60 minut na godzinę". Z Marianem Kociniakiem omawiali fabuły filmów. "'Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były? No masz...' - do tej pory ludzie mówią Zaorskim i Kociniakiem, mimo że upłynęło tyle lat" - zauważył Janusz Zaorski.



Przypomniał także o fenomenie "Polskiego zoo". "Oglądając je, wszyscy się bawili. Z dzisiejszej perspektywy były to przekomarzania i dowcipy, a nie współczesny hejt" - dodał. Jego zdaniem tajemnica popularności tego programu tkwiła również w zaangażowaniu wielu znakomitych artystów, którzy "tworzyli sztukę a nie publicystykę".

Andrzej Zaorski: Maskarada 1 / 8 Kojarzymy go głównie jako artystę kabaretowego. Rozbawiał nas przecież m.in. w Kabarecie Pod Egidą czy w telewizyjnym programie "Polskie zoo". Andrzej Zaorski jest jednak z wykształcenia aktorem i na przestrzeni trzech dekad oglądaliśmy go w wielu niezapomnianych kreacjach. Z okazji 75. urodzin aktora przypominamy najważniejsze z nich. (na zdjęciu: z Ireną Karel w "Stajni na Salwatorze" Jana Józefa Szczepańskiego, 1967). Źródło: East News udostępnij

Janusz Zaorski przypomniał, że choroby, które trapiły jego brata w ostatnich kilkunastu latach uniemożliwiły mu wykonywanie zawodu aktora. "To straszna niesprawiedliwość, że nie mógł robić czegoś, co sobie ukochał" - powiedział. Jego brat zmarł we śnie w rodzinnym domu.

Zobacz również:



Piękna Polka pokazała brzuch. Dotąd wszystko ukrywały ubrania

"Rolnik szuka żony": Uczestnikom grożą wysokie kary. "Boją się rozmawiać"

Pokazał się publicznie po tragicznym wypadku. Niezwykłe słowa