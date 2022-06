"CHABIOROWANIE 1990-2090 - wystawa malowanek" to zbiór kilkudziesięciu obrazów, które powstały w latach 90. W tych pracach są flesze bajek, strzępki ulicznych zdarzeń i snów. Michał Żebrowski przyznaje, że twórczość Janusza Chabiora mocno intryguje, pobudza wyobraźnię i zachęca do szerokiej interpretacji. Każdy obraz jest inny i każdy na swój sposób interesujący.

"Janusz Chabior zaskakuje. Wiedziałem, że jest superkumplem, wspaniałym aktorem, niekłamaną osobowością, natomiast to, co tutaj pokazał - różnorodność technik, tematów, bardzo jestem zadowolony, że wybrał nasz teatr i że wystawa sprawia niekłamaną radość. Moi dwaj synowie przyszli tutaj, mówią: 'Tato, zobacz, jakie fajne', więc cieszę się" - mówi agencji Newseria Lifestyle Michał Żebrowski .

Reklama

Aktor nie kryje satysfakcji z tego, że tak wyjątkowe prace jego kolegi po fachu prezentowane są właśnie w Foyer Teatru 6. piętro. Od jakiegoś czasu to miejsce bowiem stało się przestrzenią ekspozycji współczesnej sztuki utalentowanych polskich artystów: ilustratorów, malarzy, grafików, fotografików i designerów. To dla nich szansa na prezentację swoich prac szerokiej publiczności, a także wsparcie promocyjne i marketingowe.

"U nas w Teatrze 6. piętro już od wielu lat mamy cykl Sztuka na 6., w którym prezentujemy malarstwo i grafikę, i Janusz właśnie zgodził się pokazać tutaj swoje prace. Cieszę się, że pewnego dnia powiedział: 'Teraz ja na 6. piętrze!', tak że zachęcam do obejrzenia" - mówi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Żebrowski: Janusz Chabior zaskakuje Newseria Lifestyle

Piotr Gruszka: Te prace oddają całego Janusza Chabiora

Piotr Gruszka również mocno kibicuje Januszowi Chabiorowi, bo wie, że drzemie w nim ogromny potencjał twórczy. On sam już wcześniej wiedział o tej ukrytej pasji i po cichu liczył na to, że wcześniej czy później te prace ujrzą światło dzienne i będą miały szansę zachwycić szeroką publiczność.

"Te prace oddają całego Janusza. Widziałem kiedyś te prace w jego prywatnych zbiorach, pokazywał mi je i cieszę się bardzo, że w końcu możemy je wszyscy ujrzeć, bo są ciekawe. To jest po prostu historia Janusza, jego lat młodzieńczych i nie tylko. Trzeba to zobaczyć i podziwiać. Cieszę się bardzo, że się zdecydował na wystawę, bo wiem, że sentymentalnie do tego podchodził" - mówi Piotr Gruszka.

Instagram Post

Siatkarz ze swojego doświadczenia wie, że pasje pomagają oderwać się od codzienności, zapomnieć o problemach i się zrelaksować. Trzeba więc mieć jakieś swoje hobby i pielęgnować talenty.

"Taka odskocznia, ta swoja pasja gdzieś musi być. Ja na przykład bardzo lubię robić zdjęcia. Na razie są to zdjęcia dla mnie, ale obstawiam, że kiedyś w przyszłości może będzie coś takiego, że niektóre z nich będą na tyle wyjątkowe, że będzie można je pokazać, bo właśnie będą miały swoją historię i myślę, że to jest fajne" - dodaje.

Sebastian Stankiewicz: Janusz Chabior jest artystą totalnym

Również Sebastian Stankiewicz uważa, że prace Janusza Chabiora są nietuzinkowe. Nie spodziewał się, że jego kolega po fachu ma taki talent malarski.

"Jestem bardzo mile zaskoczony, naprawdę można powiedzieć, że przytkało mi serce, bo te prace są bardzo różnorodne, niesamowite w swoim wyrazie i różnorodności technik malarskich. Chociaż nie znam się tak bardzo na malarstwie, ale sztuka ma po prostu działać, a te obrazy działają na wyobraźnię. I muszę powiedzieć, że dla mnie Janusz Chabior jest artystą totalnym" - mówi Sebastian Stankiewicz.

Aktor zauważa, że lata 90. są wręcz niewyczerpanym źródłem inspiracji. On sam wspomina te czasy z dużym sentymentem i cieszy się, że obrazy Janusza Chabiora wywołały tyle sympatycznych skojarzeń.

Instagram Post

"Lata 90., czyli tzw. najntisy, które teraz wracają, wspominam bardzo miło, ponieważ to były lata mojego dorastania i wszystko było pierwsze. Pierwsze pocałunki, pierwsze tańce, pierwsze zapachy lata, wszystko, co pierwsze. I wydaje mi się, że Janek być może też tutaj pokazuje w tych obrazach, oczywiście poprzez pewną formę, wszystko, co pierwsze, tak to interpretuję" - dodaje.

Wystawę Janusza Chabiora w Foyer Teatru 6. piętro w Warszawie można oglądać do 12 czerwca. Wstęp wolny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Chabior o filmie "Żyć nie umierać" [EPK] materiały dystrybutora

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks