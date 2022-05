W swoim niedawnym wpisie na Instagramie gitarzysta zespołu, Ed O'Brien sięgnął pamięcią do czasów, kiedy to muzycy nagrywali, jak się później okazało, jeden z najbardziej docenionych albumów w ich karierze. 25-lecie płyty "Ok Computer" było dla muzyka okazją do podziękowania tym, którzy przyczynili się do powstania krążka. Na tej liście, co może niektórych zaskakiwać, znalazła się aktorka Jane Seymour . Otóż serialowa "Doktor Quinn" zaprosiła zespół do swojej wiejskiej posiadłości w Bath, aby mogli nagrywać w spokoju kolejne przeboje.

Reklama

Jane Seymour zaprosił zespół Radiohead do swojego domu

"Studia są generalnie bardzo okropnymi miejscami do nagrywania" - wspomniał w wywiadzie dla "The Irish Times" Jonny Greenwood. Dlatego też muzycy zdecydowali się stworzyć własne, przenośne studio nagrań, które umożliwiało im tworzenie utworów, nawet w tak osobliwych miejscach jak kontener do przechowywania jabłek. Ostatecznie drzwi do swojej posiadłości otworzyła im Jane Seymour. "Jane powitała nas z otwartymi ramionami, wręczyła klucze i poprosiła o karmienie kota" - wspomniał Greenwood. Przez dwa miesiące muzycy pomieszkiwali w domu aktorki i zamienili posiadłość w swoje studio nagraniowe.

O’Brien potwierdził, że było to jedno z najbardziej inspirujących miejsc do pracy. Nic dziwnego, dwór Św. Katarzyny, otoczony pięknym ogrodem, położony jest w zacisznej dolinie na północy od Bath. Aktorka kupiła tę posiadłość w 1984 roku i przez kilka lat przywracała jej dawną świetność. A ponieważ sama przebywała w niej zaledwie kilka miesięcy w roku - ostatecznie dwór sprzedała w 2007 roku - uczyniła w niej prawdziwą artystyczną oazę, goszcząc w swoim domu także muzyków The Cure czy Robbiego Williamsa.

Jane Seymour: Kobiety, które się starzeją 1 / 8 Jane Seymour naprawdę nazywa się Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg. Jej mama była z pochodzenia Holenderką. Po wojnie wyszła za mąż za Johna Frankenberga, wywodzącego się z Płocka lekarza położnika i osiadła w Anglii. Miała z nim trzy córki. Aktorka w 1968 roku postanowiła zmienić swoje personalia, przybierając pseudonim na cześć trzeciej żony Henryka VIII. Źródło: Getty Images Autor: Kaye udostępnij

Co ciekawe, nieco inaczej pobyt w domu aktorki wspominał swego czasu Thom Yorke. Lider Radiohead wyjawił, że dom był nawiedzony, a on sam był nękany przez duchy i słyszał głosy. W rozmowie z "Rolling Stone" wspomniał pewien incydent, w którym to po ciężkiej nocy, kiedy to ponownie słyszał głosy, obudził się nad ranem i jakby zahipnotyzowany, nieporadnie zaczął obcinać włosy. Doszło do tego, że kolega z zespołu Phil Selway, musiał ostrzyc wokalistę grupy na "zero".

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks