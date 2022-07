Jane Seymour nie wyklucza powrotu do roli dziewczyny Bonda

Jane Seymour, która zyskała sławę dzięki roli dziewczyny Bonda Simone Latrelle w filmie "Żyj i pozwól umrzeć" z 1971 roku, nie wyklucza możliwości powrotu do ekranowej bohaterki. "Oczywiście, że bym to zrobiła" - powiedziała w rozmowie z serwisem People. "Nigdy nie ukrywałam, że byłabym szczęśliwa móc mignąć w jakiejś scenie, żeby ktoś zapytał: 'Czy to Solitaire'?".

Jane Seymour w filmie "Żyj i pozwól umrzeć" /Entertainment Pictures / Agencja FORUM