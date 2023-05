Jan A.P. Kaczmarek uhonorowany w krakowskiej Alei Gwiazd

"Moja gwiazda symbolizuje trwały związek z tym miastem" - napisał Jan A.P. Kaczmarek w liście odczytanym podczas uroczystości przez jego żonę, Aleksandrę Twardowską-Kaczmarek . Odsłonięciu płyty towarzyszył utwór "Dancing With The Bear" skomponowany do filmu "Marzyciel". To właśnie za muzykę do tej produkcji kompozytor otrzymał Nagrodę Akademii Filmowej.

Zdjęcie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (C-L) oraz żona Jana A.P. Kaczmarka Aleksandra Twardowska-Kaczmarek (C-P) podczas uroczystości odsłonięcia gwiazdy kompozytora Jana A.P. Kaczmarka w krakowskiej Alei Gwiazd / Art Service / PAP

"Jan A.P. Kaczmarek jest niewątpliwie w tej chwili największym kompozytorem, który tworzy w naszym mieście. Wybrał to miasto specjalnie, wybrał to miasto dla mieszkania, życia, uznając, że jest to najlepsze miejsce, gdzie może funkcjonować" - mówił na Bulwarze Czerwieńskim prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Koncert Kaczmarek2Cinema podczas Festiwalu Muzyki Filmowej

Wydarzenie odbyło się w ramach trwającego w Krakowie 16. Festiwalu Muzyki Filmowej , który odbywa się w tym roku pod hasłem "Out of Space". W Centrum Kongresowym ICE odbędzie się koncert Kaczmarek2Cinema, podczas którego wybrzmią motywy z dorobku Jana A.P. Kaczmarka, włącznie z oscarową muzyką z "Marzyciela". Podczas koncertu Polska Fundacja Muzyczna prowadzić będzie zbiórkę na koszty leczenia i rehabilitacji kompozytora. Artysta cierpi na zanik wieloukładowy zwany też MSA.

Jan A.P. Kaczmarek to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Stworzył muzykę do ponad siedemdziesięciu filmów, m.in. "Niewiernej" Adriana Lyne’a, "Aimee i Jaguar" Maxa Fareberbocka, "Straconych dusz" Janusza Kamińskiego. W 2005 roku został nagrodzony Oscarem za skomponowanie ścieżki dźwiękowej do filmu "Marzyciel" Marca Forstera.