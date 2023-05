Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Tegoroczne hasło to "Out of Space"

Tegorocznym hasłem festiwalu jest "Out of Space". "Oznacza to wszystko, co przenosi nas w inne przestrzenie i odpowiada na tęsknotę do odkrywania nowych, zupełnie jeszcze nieznanych światów" - powiedziała podczas konferencji otwierającej wydarzenie dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego Carolina Pietyra. "Koncepcja wzięła się stąd, że w czasach sztucznej inteligencji, robotyzacji, natłoku nowych zdarzeń, także wojny, szukamy cały czas nowych opowieści na przyszłość. Fikcja filmowa umożliwia nam sprawdzanie możliwych scenariuszy, tych, których poszukujemy odnośnie naszej przyszłości, a muzyka filmowa pomaga nam zanurzyć się w tych podróżach" - dodała.

Muzyka z "Avatara" na Festiwalu Muzyki Filmowej

Festiwal potrwa do wtorku 30 maja, a głównym punktem programu będzie sobotnia gala, podczas której w Centrum Kongresowym ICE wybrzmią utwory m.in. Simona Franglena do filmu "Avatar: Istota wody" i Cliffa Martineza z filmu "Solaris" . Wśród kompozycji polskich twórców publiczność będzie miała okazję na żywo usłyszeć muzykę Łukasza Targosza do filmu "Broad Peak" . W repertuarze znalazła się także muzyka Nainity Desai z filmu "14 szczytów. Nie ma rzeczy niemożliwych". Koncertom muzyki filmowej będą towarzyszyły także eksperymenty akustyczne i reinterpretacje znanych dzieł.

"Program jak zawsze zachłanny, niedający się zamknąć w jednej szufladce, bo jest i muzyka symfoniczna, i jazzowa, i elementy muzyki popularnej i kameralnej, mamy metawers i muzykę przestrzenną, instalacje dźwiękowe" - wymienił Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury i dyrektor artystyczny festiwalu. "Staramy się nieustannie przemierzać nowe przestrzenie muzyczne, to, co w tej chwili w świecie muzyki filmowej gorące, co pokazuje przyszłe kierunki rozwoju muzyki filmowej" - podkreślił.

Koncert muzyki Jana A.P. Kaczmarka na Festiwalu Muzyki Filmowej

Jak dodał, Festiwal Muzyki Filmowej jest także okazją do uhonorowania wielkich postaci muzyki filmowej. W tym roku twórcy wydarzenia szczególną uwagę poświęcają Janowi A.P. Kaczmarkowi i z okazji 70. urodzin kompozytora w programie znalazł się szeroki przegląd jego twórczości, włącznie z oscarową muzyką z "Marzyciela". Koncert Kaczmarek2Cinema odbędzie się w czwartek w Centrum Kongresowym ICE, a wystąpią Leszek Możdżer (fortepian), Iwona Sobotka (sopran), Marta Maślanka (cymbały), Krzysztof Łochtowicz (gitara), Janusz Wojtarowicz (akordeon).

Podczas koncertu Polska Fundacja Muzyczna prowadzić będzie zbiórkę na koszty leczenia i rehabilitacji Jana A.P. Kaczmarka.