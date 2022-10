Jak informuje portal "Deadline", film biograficzny o JFK skupi się na pokazaniu ewolucji, jaką przeszedł przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych od nieprzeciętnego młodego mężczyzny próbującego udowodnić swoją wartość wpływowemu ojcu, do bohatera II wojny światowej, który wykształcił w sobie umiejętności przywódcze.

Zdjęcia do filmu Graya rozpoczną się w 2023 roku

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w 2023 roku. Zanim to nastąpi, James Gray wprowadzi poprawki do scenariusza napisanego przez Samuela Franco i Evana Kilgore’a. Teraz, kiedy jego ostatni film - "Armagedon" - trafił w końcu do kin, będzie miał czas, aby zająć się scenariuszem nowego dzieła. Póki co zbiera laury za wspomniany wcześniej film. Gray kilka dni temu został nominowany do nagrody Gotham Award właśnie za scenariusz filmu "Armagedon".

"To dla mnie zaszczyt móc dołączyć do tego projektu realizowanego przez znakomitą ekipę producentów z MadRiver. JFK to postać, która przyciąga uwagę całego świata od pokoleń. Amerykański prezydent, sojusznik ruchów walczących o prawa obywatelskie, ikona kulturowa. Ten film będzie unikalną okazją do odsunięcia na bok towarzyszących mu mitów i pokazania jego mało znanej strony" - oświadczył reżyser.

Film o młodości Kennedy'ego

Podczas II wojny światowej John Fitzgerald Kennedy był dowódcą kutra patrolowego, który został staranowany przez japoński niszczyciel. W efekcie zderzenia dwóch członków załogi zginęło. Resztę członków załogi Kennedy próbował ocalić, co nie było łatwe, bo niektórzy byli poparzeni, inni połknęli wodę morską nasączoną paliwem, a dwóch nie potrafiło pływać. Ocaleli pod dowództwem JFK popłynęli jednak pięć kilometrów do najbliższej wyspy. Dopłynięcie tam nie było końcem tej dramatycznej wojennej przygody, która stała się podwaliną późniejszej kariery politycznej Kennedy'ego.

