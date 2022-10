Zdjęcia do "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" mają rozpocząć się już w styczniu przyszłego roku w Turcji. Film sfinansuje studio Black Bear International, a jednym z jego producentów będzie Jerry Bruckheimer ("Top Gun: Maverick"). Akcja tej szpiegowskiej produkcji rozgrywać się będzie w trakcie II wojny światowej, a Cavillowi na ekranie towarzyszyć będzie Eiza Gonzalez ("Baby Driver").

"Ministerstwo niegodziwych działań wojennych": Film oparty na faktach

Jak informuje portal "Deadline", nowy film Guya Ritchiego będzie oparty na faktach. Opowie o tajnej organizacji bojowej, która powstała na polecenie premiera Winstona Churchila, a należał do niej przyszły autor powieści o Jamesie Bondzie, Ian Fleming. W walce z niemiecką machiną wojenną jej członkowie stosowali niekonwencjonalne techniki uznawane za niedżentelmeńskie. Pomogły one zmienić wynik wojny i dały początek współczesnym jednostkom tego typu.

"Ministerstwo niegodziwych działań wojennych": Kogo zagra Henry Cavill?

Henry Cavill wcieli się w filmie Ritchiego w postać dowódcy tytułowej jednostki bojowej. Jak zapowiada portal "Deadline" powołując się na swoje źródła, film "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" pełen ma być barwnych postaci, a pobrzmiewać w nim mają echa "Bękartów wojny" Quentina Tarantino. W planach jest stworzenie kolejnych części tego filmu.

Scenariusz filmu to dzieło Guya Ritchiego i Arasha Amela ("Prywatna wojna"). Powstał on na motywach książki Damiena Lewisa zatytułowanej "Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops" ("Ministerstwo niegodziwych działań wojennych: Jak tajni wojownicy Churchilla podpalili Europę i dali początek współczesnym tajnym działaniom wywiadowczym").



