Dominika Kluźniak: Kariera

Dominika Kluźniak dała się poznać telewidzom jako krawcowa w serialu "BrzydUla" i redaktor naczelna w "Lejdis". Wielu widzów może pamiętać ją także z roli Ewy Szefler-Mostowiak, żony Marka, w serialu "M jak miłość". Pojawiła się również w serialach "Kryminalni", "Niania" oraz "Hela w opałach", a na dużym ekranie w "Kochaj i tańcz", "Jak pozbyć się cellulitu", "Powidokach", "Psach 3. W imię zasad" czy "Bejbis".



Dominika Kluźniak: Nie miała szczęścia w miłości

O romansie Bartosza Głogowskiego i początkującej wówczas piosenkarki Natalii Lesz plotkowała przed laty cała Polska. Choć nikt nie odmawiał im prawa do miłości, mówiono, że paskudnie potraktowali kobietę, z którą aktor przez dwanaście lat szedł przez życie i która urodziła mu córkę. Dominika Kluźniak dopiero dwa lata po rozstaniu przyznała, że chwila, gdy partner oznajmił jej, że zakochał się w innej, była jednym z najtrudniejszych dla niej momentów w życiu.

Dominika Kluźniak i Batosz Głogowski: Byli razem 12 lat

Dominika Kluźniak przez 12 lat tworzyła udany związek z aktorem Bartoszem Głogowskim, czyli Nikelem Bolzem z "Korony królów". Byli ze sobą szczęśliwi, doczekali się uroczej córeczki i nic nie wskazywało na to, że ich relacja niemal z dnia na dzień legnie w gruzach. O tym, że Bartosz stracił głowę dla innej kobiety, cała Polska dowiedziała się z gazet. Kiedy artykuły na ten temat ukazały się w prasie i na portalach plotkarskich, Dominika wiedziała już, że jej druga połowa spotyka się z Natalią Lesz, którą poznał, gdy razem grali w "Plebanii".

"Któregoś dnia mój partner powiedział: "Zakochałem się". Zawalił mi się świat. Zadawałam sobie pytanie: "Gdzie popełniłam błąd?" - wspomina Dominika Kluźniak w wywiadzie.

Dominika Kluźniak: Żyła... w miłosnym trójkącie

Dominika Kluźniak długo walczyła o zatrzymanie ukochanego przy swoim boku. Przez pewien czas żyła w miłosnym trójkącie i cierpiała w milczeniu.



Nawet jeśli czuje się skrzywdzona, nie powie nikomu ani słowa. Zamknie się w sobie i będzie cierpieć w samotności - mówiła serwisowi Pomponik przyjaciółka gwiazdy.

W końcu Kluźniak uświadomiła sobie, że nie zdoła przekonać Głogowskiego, by nie porzucał jej oraz córki. Choć romans Głogowskiego z Natalią Lesz nie był tajemnicą, aktor nie lubił komentować swojego rozstania z Dominiką Kluźniak.

"Mój związek z Kluźniak zakończył się definitywnie rok temu. Ponadto osoba, z którą się spotykam, mogłaby poczuć się urażona czytając, że zamierzam wrócić do jej konkurentki" - wyznał w jednym z wywiadów.



Szybko okazało się jednak, że plany Bartosza Głogowskiego, dotyczące jego przyszłości u boku znanej gwiazdy, nie doczekają się realizacji. Natalia Lesz potraktowała aktora tak, jak on wcześniej potraktował Dominikę Kluźniak! Para rozstała się.

Dominika Kluźniak: Dziś jest w szczęśliwym związku

Dominika Kluźniak bardzo długo leczyła złamane serce i... psychikę. Dzięki terapii w końcu odzyskała wiarę, że może znów być szczęśliwa.

- Dziś na odejście Bartka patrzę z wdzięcznością. To rozstanie spowodowało, że dojrzałam. Okazało się, że to, co wydawało mi się tragedią, można przekuć na coś dobrego. Zrozumiałam, że rozstanie nie jest końcem świata! Wierzę, że pewne rzeczy muszą się zdarzyć, by przyszły inne - powiedziała w jednym z wywiadów.



W 2022 roku aktora świętuje będzie piątą rocznicę swego ślubu. Za aktora Karola Pochecia, z którym związała się trzy lata po rozstaniu z Bartoszem Głogowskim, stanęła na ślubnym kobiercu na początku 2017. Mają ośmioletnią córkę i są ze sobą bardzo szczęśliwi.

