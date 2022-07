Scenariusz filmu "Me, You" został oparty na motywach powieści "Tu, Mia" Erriego De Luki. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się we wrześniu we Włoszech. Autorem scenariusza filmu jest Greg Latter ("Nocny pociąg do Lizbony").

Akcja filmu rozgrywać się będzie w latach 50. ubiegłego wieku w Ischii. Jego bohaterem będzie 16-letni Marco, który spędza czas, żeglując po wodach Zatoki Neapolitańskiej w towarzystwie twardego rybaka Nicoli (w tej roli wystąpi Franco). Mężczyzna ma traumę po tym, jak walczył na froncie w II wojnie światowej. Nieśmiały Marco, słuchając strasznych wojennych opowieści rybaka, przygotowuje się do opuszczenia domu rodzinnego i wyjazdu do mieszczącej się w Szkocji szkoły z internatem.

Zanim jednak opuści Włochy, lato nabierze dla niego nowych barw wraz z poznaniem tajemniczej 20-letniej Cai. W przeszłości ojciec wyrzucił ją w Jugosławii z pociągu, by uratować ją przed wywózką do obozu koncentracyjnego. Opowieści Nicoli i Cai sprawiają, że w Marco zaczyna kiełkować nienawiść do Niemców, którą wyładowuje na grupie źle zachowujących się niemieckich turystów. Planuje też podpalenie okolicznej niemieckiej posiadłości, by udowodnić, że jest wart uczucia ukochanej.

James Franco wraca do aktorstwa

"Jestem podekscytowany dołączeniem do tego fenomenalnego projektu i pracą z legendarnym Billem Augustem . Jestem ogromnym fanem jego twórczości. Scenariusz filmu 'Me, You' jest genialny" - zapewnia James Franco cytowany przez portal "The Hollywood Reporter".

Powrót do pracy umożliwiła aktorowi ugoda, którą zawarł z oskarżającymi go kobietami. W jej ramach wypłacił im ponad dwa miliony dolarów. Film "Me, You" nie jest jedynym projektem, w którym pojawi się Franco. Zobaczymy go też w thrillerze sensacyjnym "Mace" w reżyserii Jona Amiela .

