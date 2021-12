O tym, że James Cameron planował nakręcenie filmu o Spider-Manie pomiędzy premierami jego drugiego "Terminatora" i "Titanica", przeczytać można w książce zatytułowanej "Tech Noir: The Art of James Cameron". Słynny reżyser nazywa ten projekt mianem "najwspanialszego filmu, jakiego nigdy nie nakręcił". Więcej na ten temat powiedział w rozmowie z portalem "ScreenCrush".



Reklama

James Cameron: Nie Spider-Man, tylko Spider-Dzieciak

"Pierwsze, o czym myślisz, to że nie jest to Spider-Man. Nazywa się Spider-Manem, ale nie jest Spider-Manem. Jest Spider-Dzieciakiem, Spider-Licealistą. Jest inteligentny, ale nikt go nie zauważa, przez co nie jest popularny wśród rówieśników. W mojej wizji filmu ta postać byłaby metaforą dojrzewania i zmian, jakie zachodzą wtedy w ciele. Metaforą lęków społecznych, sprostania wymaganiom, relacji z rówieśnikami, płcią przeciwną i tego typu rzeczy" - wspomniał Cameron.



"Chciałem stworzyć coś, co pokazywałoby surową rzeczywistość. Superbohaterowie zawsze wydawali mi się trochę dziwaczni, a ja chciałem zrobić coś bardziej w stylu 'Terminatora' czy 'Obcego'. Dzięki temu od razu wkroczyłoby się w taką właśnie rzeczywistość. W realny świat, a nie w jakieś bajkowe Gotham City, co zawsze nadaje tym filmom klimat baśni. Chciałem, żeby to był realny Nowy Jork. Dzieciak zostaje ugryziony przez pająka. Zyskuje niezwykłe moce, fantazjuje o tym, że jest Spider-Manem, szyje okropny kostium, potem go poprawia, ale ten cholerny kostium staje się jego największym problemem. Chciałem nakręcić film umocowany w rzeczywistości, opowiadający o uniwersalnym ludzkim doświadczeniu. Fajnie byłoby go zrobić" - mówi dalej reżyser.



Filmu nie udało się zrealizować, choć przez jakiś czas prawa do ekranizacji komiksów o Spider-Manie były do kupienia. Nie udało się jednak Cameronowi przekonać do tej transakcji ówczesnego szefa studia Fox, Petera Chernina. Nie chciał on wikłać się w ewentualne batalie prawnicze ze studiem Sony. "Jaja sobie robisz? - pytałem go. Przecież to może być warte miliard dolarów, a potem to i dziesięć miliardów!" - argumentował Cameron, ale bez skutku. W efekcie zdecydował, że zajmie się tworzeniem oryginalnych treści, żeby nie być zależnym od nikogo innego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer 2] materiały prasowe

Zobacz również:



Najgorszy film w historii polskiego kina? Zmieszali go z błotem

Nie żyje znany polski aktor. Miał 64 lata

Niespodzianka w wielkim finale show TVN