Jada Pinkett Smith dołączyła do grona gwiazd, które uznały, że lepiej samodzielnie opisać swoje życie niż czekać, aż zrobią to inni, wyciągając przy tym intymne szczegóły. Aktorka ogłosiła, że postanowiła wydać autobiograficzną książkę, która do księgarń trafi jesienią przyszłego roku. Niezatytułowany jeszcze pamiętnik żony Willa Smitha ma ujawnić niepublikowane dotąd informacje i położyć kres plotkom, koncentrując się na najbardziej znaczących momentach w jej życiu. Aktorka podpisała już umowę z wydawnictwem Dey Street Books, które ma na koncie współpracę m.in. z Gabrielle Union, Kelly Ripą i Dave’em Grohlem.

Jada Pinkett Smith: Dwie nieoczekiwane historie miłosne

"Jada Pinkett Smith przedstawi lekcje wyciągnięte z tej trudnej, ale porywającej podróży. To zapis drogi, jaką przeszła od pokonania głębokiej depresji, aż do wzniesienia się na wyżyny samopoznania i celebracji autentycznej kobiecej siły" - głosi oficjalny opis publikacji. W udostępnionym mediom komunikacie prasowym czytamy też, iż w swojej książce aktorka opisze "niekonwencjonalne" dorastanie w rodzinnym Baltimore, naukę w szkole teatralnej i drogę do sławy u boku bliskiego przyjaciela, nieżyjącego już rapera 2Paca. Gwiazda poruszy również tematy związane z małżeństwem, macierzyństwem i kryzysem wieku średniego. Ma też opowiedzieć o "straszliwych wyborach, jakich musiała dokonać, by na nowo zdefiniować swoje życie".

"Esencją tej fascynującej opowieści są dwie nieoczekiwane historie miłosne. Pierwsza dotyczy skomplikowanej relacji z mężem Willem Smithem, druga zaś - jej relacji z samą sobą" - czytamy w zapowiedzi książki. "Świat narzucił jej wiele etykiet i fałszywych narracji. Wynika to z realiów naszego krajobrazu medialnego, ale także z ról narzuconych kobietom przez kulturę. W centrum tych wszystkich spekulacji i plotek znajduje się kobieta, która musiała znaleźć balans między własnymi pragnieniami i potrzebami tych, których kocha. Jada zabiera czytelników w niezwykłą podróż ukazując osobistą przemianę z zagubionej dziewczynki w prawdziwą wojowniczkę. To wielki zaszczyt, że możemy odbyć tę podróż razem" - komentuje Carrie Thornton, wiceprezeska Dey Street Books.

