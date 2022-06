Pierwszy odcinek nowego sezonu internetowego show, który aktorka prowadzi wraz z córką Willow i mamą Adrienne, był szczególnie poruszający. Gospodynie poświęciły go osobom, które - tak jak Jada - chorują na łysienie plackowate. Wybór tematu nie był przypadkowy. Jak zaznaczyła Jada, po tym, co wydarzyło się w trakcie gali rozdania Oscarów, zgłosiło się do niej mnóstwo osób, które zmagają się nie tylko z tą chorobą, ale też z hejterskimi komentarzami z tego powodu. Wśród zaproszonych gości była Niki Ball, której 12-letnia córka w marcu odebrała sobie życie. Problemem nie było łysienie, z którym dziewczynka sobie radziła, ale nękanie ze strony rówieśników, którego doświadczyła z powodu tej choroby.

Reklama

Wideo youtube

Jada Pinkett Smith zabrała głos

Jada Pinkett Smith nie kryła, że zdecydowała się na rozmowę o łysieniu plackowatym także z powodów osobistych. To bowiem właśnie jej choroba stała się tematem niesmacznego żartu, na który w trakcie oscarowej gali pozwolił sobie Chris Rock. "Wykorzystuję ten moment, aby dać szansę naszej rodzinie, dotkniętej tą chorobą, możliwość porozmawiania na ten temat i poinformowania ludzi, czym jest łysienie" - powiedziała żona Willa Smitha .

Nie usprawiedliwiała jednak swojego męża, który - stając w jej obronie - wtargnął na scenę w Dolby Theatre i uderzył Rocka . Nie skrytykowała też jednak komika.

"Jeśli chodzi o noc oscarową, to żywię głęboką nadzieję, że ci dwaj inteligentni, zdolni mężczyźni będą mieli okazję, aby uzdrowić ich relację, przedyskutować to, co się stało i pogodzić się" - stwierdziła Pinkett Smith i dodała, że w dzisiejszych czasach pojednanie i zgoda są tym, czego szczególnie potrzebujemy. "Do tego czasu Will i ja kontynuujemy pracę, którą wykonujemy od 28 lat - ciągłego odkrywania tego, co nazywamy wspólnym życiem" - dodała, nawiązując do swojej wypowiedzi z kwietnia, kiedy wyznała, że po oscarowym incydencie jej rodzina przechodzi "proces uzdrowienia".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skandal na oscarowej gali. Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka © 2022 Associated Press

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Każdy wie lepiej" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Will Smith przewidział swój upadek. Po narkotykach

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks