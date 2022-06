"Słabsze ogniwo" miało światową premierę na festiwalu w Wenecji, gdzie otrzymało nagrodę za zdjęcia. Także polscy widzowie mogli już zobaczyć film m.in. podczas ubiegłorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zarówno w Polsce, jak i zagranicą "Słabsze ogniwo" zbiera same pozytywne recenzje.

Film Joaquína del Paso, oparty jest do pewnego stopnia na jego własnych doświadczeniach, gdyż jako młody chłopak uczęszczał do elitarnej szkoły dla chłopców. Reżyser stworzył socjologiczny obraz patriarchalnej, religijnie konserwatywnej kultury, która przeobraża wrażliwych nastolatków w okrutnych mizoginów i ukazuje niebezpieczny związek między władzą i religią.



W jedną z głównych ról wcielił się świetny polski aktor Jacek Poniedziałek , który zagrał w filmie profesora Sztuhra.

