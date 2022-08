J.K. Rowling wyjawiła prawdę! To dlatego nie wzięła udziału w jubileuszu "Harry'ego Pottera"

"Harry Potter: 20. rocznica. Powrót do Hogwartu": Wypowiedź J.K. Rowling

"Zaproszono mnie do wzięcia udziału w programie, a ja zdecydowałam, że nie chcę wziąć w nim udziału" - powiedziała, kończąc spekulacje na temat swojej nieobecności podczas spotkania. Zaprzeczyła też, że została z produkcji wykluczona.

"Myślałam, że rocznica dotyczyła bardziej filmów niż książek" - wyjaśniała.

J.K. Rowling znajd od dłuższego czasu w centrum uwagi mediów ze względu na transfobiczne wpisy. Przeciwko jej poglądom wypowiedziało się kilka osób z obsady filmów o młodym czarodziej, m.in. Daniel Radcliffe i Emma Watson.

Zdjęcie Daniel Radcliffe, J.K. Rowling, Emma Watson i Rupert Grint na premierze filmu "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" (2011) / Jon Furniss/WireImage / Getty Images

"Harry Potter: 20. rocznica: Powrót do Hogwartu": Specjalny odcinek

1 stycznia 2022 roku w serwisie HBO GO zadebiutował program specjalny zatytułowany "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu". Widzowie mogli przyjrzeć się kulisom powstania poszczególnych części cyklu oraz poznać nieznane dotąd fakty na temat występujących w serii aktorów. Na ekranie pojawili się więc m.in. odtwórcy głównych ról Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson, a także reżyserzy Chris Columbus i David Yates.



Program "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" to - według wytwórni Warner Bros - celebracja fenomenu powstania serii filmów oraz "niezwykłej rodziny filmowej".



