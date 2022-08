Wydaje mi się, że czułam się, jakbym była heteroseksualnym mężczyzną w ciele kobiety. Wyobraziłam sobie jego pragnienia i umieściłam je we mnie. Ale to nigdy nie była historia, która była przeznaczona dla mnie. Nauczyłam się nowego sposobu, aby to opowiedzieć. Używając słów, które będą mnie prowadzić, a nie definiować. Moja tożsamość ma dla mnie więcej do nauczenia i do powiedzenia (...)