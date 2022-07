"Indiana Jones 5": Boyd Holbrook podziwia Harrisona Forda!

Wiadomości

Choć zdjęcia do piątej odsłony przygód Indiany Jonesa już się zakończyły, na premierę filmu fanom przyjdzie poczekać do 30 czerwca 2023 roku. Co jakiś czas jednak pojawiają się przecieki dotyczące zarówno filmu, jak i aktorów, wcielających się w główne role. Ostatnio wywiadu dla Variety udzielił jeden z gwiazdorów produkcji - Boyd Holbrook. Aktor w swojej wypowiedzi napomknął o Harrisonie Fordzie, a jego słowa z pewnością ucieszą fanów hollywoodzkiej gwiazdy.

Zdjęcie Boyd Holbrook / Robin L Marshall / Getty Images