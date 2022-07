"Jestem pół-Irlandką, pół-Holenderką, urodziłam się w Belgii. Gdybym była psem, byłby ze mnie straszny mieszaniec" - zwykła mawiać o sobie urodzona w 1929 roku Audrey Hepburn . Latem 1952 r., zrealizowano " Rzymskie wakacje " w których aktorka wciela się w rolę młodej księżniczki Anny, która spotyka w Rzymie amerykańskiego dziennikarza Joe Bradleya ( Gregory Peck ).

Reklama

Kiedy "Rzymskie wakacje" weszły do kin w 1953 r., Audrey stała się wielką gwiazdą Hollywood.

Zdjęcie "Rzymskie wakacje" / Hulton Archive / Getty Images

Julie Andrews to brytyjska aktorka najlepiej znana z ról w " Mary Poppins " (1964) i " Dźwięki muzyki " (1965). Od 1956 do 1962 roku na Broadwayu każdego wieczora bilety na "My Fair Lady" z jej udziałem były wyprzedane.

Zdjęcie Julie Andrews w filmie "Mary Poppins" / GAB Archive/Redferns / Getty Images

Kiedy w 1964 roku musical ten miał zostać sfilmowany, Warner Bros nie uważał Julie Andrews za wystarczająco piękną i znaną, aby zagrała główną rolę. To był dla niej trudny okres, publiczność na Broadwayu była oburzona, że odmówiono jej tej roli, zwłaszcza że Audrey Hepburn, jakkolwiek piękna, musiała jednak mieć śpiewającą dublerkę.

Julie Andrews straciła wielką szansę

Szef studia Warner Bros, Jack Warner, podobno poprosił Julie Andrews o przybycie na próbę.

Próba? Widziałeś, jak gram tę część i wiesz, że świetnie sobie z tym radzę powiedziała Andrews

W odpowiedzi na jej odmowę, studio Warner Bros. szybko powiedziało prasie, że do roli Elizy Dolittle będzie rozważał tylko "znane gwiazdy filmowe". Wtedy zaproponowano pracę Audrey Hepburn. Miała dostać wypłatę w wysokości 1 miliona dolarów za zagranie w filmie.

Możesz powiedzieć "Audrey Hepburn", a ludzie od razu wiedzą, że mówisz o pięknej i utalentowanej gwieździe powiedział wtedy Jack Warner

Wideo youtube

Audrey Hepburn chciała odmówić

Wybór Hepburn spotkał się z krytyką ze strony fanów Julie Andrews, którzy kochali ją jako odtwórczynię roli w oryginale. Tak urodzona w Belgii aktorka odniosła się do nieprzychylnych komentarzy:

Rozumiem konsternację ludzi, którzy widzieli Julie na Broadwayu. Ona uczyniła tę rolę swoją własną i z tego powodu nie chciałam wziąć udziału w filmie, kiedy po raz pierwszy mi to zaproponowano

Gwiazda finalnie nie odmówiła zagrania w " My Fair Lady ".

Dowiedziałam się, że jeśli odmówię, zaoferują to innej aktorce filmowej. Zrozumiałam, że mam do prawo zagrać tę postać, tak samo jak ktoś inny, więc przyjęłam propozycję

"My Fair Lady": Tragiczne warunki na planie

Reżyser Andre Previn nie powiedział Hepburn, że nie zamierzają używać jej prawdziwego głosu w "My Fair Lady". Aktorka musiała pracować na planie przez 12 godzin dziennie, lecz to nie wystarczyło.

Kiedy zaczęła śpiewać, była to prawdziwa męczarnia dla niej. Ale przynajmniej nie boi się zrobić z siebie "osła" powiedział George Cukor

Zamiast głosu Audrey Hepburn, w filmie słychać wokalistkę Marni Nixon, która śpiewała zamiast Natalie Wood w "West Side Story". Previn powiedziała, że gwiazda Hollywood była zdruzgotana, gdy się dowiedziała, że jej wykonania nie zostaną użyte.

Zdjęcie "My Fair Lady" / FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images / Getty Images

Audrey Hepburn i Julie Andrews. "Mają do siebie wzajemny szacunek"

Wiadomości Audrey Hepburn: Ukryte piękno Według "Variety", na imprezie prasowej filmu "Mary Poppins" "było jasne, że celebrytki mają do siebie wzajemny szacunek". Być może Andrews nie miała nic przeciwko utracie "My Fair Lady" na rzecz Audrey Hepburn.

Julie Andrews podobno powiedziała w jednym z wywiadów, że "naplułaby komuś w oko", gdyby poproszono ją o nagranie piosenek do wersji filmowej.

Audrey Hepburn po premierze filmu została skrytykowana przez ekspertów za brak jej głosu w wykonanych piosenkach. Mimo to, "My Fair Lady" stał się kasowym przebojem. Zarobił 72 miliony dolarów i był nominowany do 12 Oscarów w 1965 roku.

Audrey Hepburn nie została nominowana do Oscara. Julie Andrews go wygrała

Prawdziwą kontrowersją był fakt, że Audrey Hepburn za rolę w "My Fair Lady" nie otrzymała nominacji dla najlepszej aktorki. Tymczasem Julie Andrews otrzymała nominację za rolę w "Mary Poppins", za którą zgarnęła Oscara.

Myślę, że Audrey powinna być nominowana. Bardzo mi przykro, że nie była powiedziała Julie Andrews

Zdjęcie Julie Andrews, ściskającą statuetkę Oscara, pozującą obok Audrey Hepburn obiegło świat. Fani doszukiwali się zazdrości w twarzy Hepburn, lub jakiejkolwiek oznaki zniesmaczenia.

Zdjęcie Audrey Hepburn i Julie Andrews / Bettmann / Contributor / Getty Images

Po śmierci Hepburn w 1993 roku Julie Andrews powiedziała, że spędziła miłe chwile po tym, jak poznały się na rozdaniu Oscarów w 1965 roku. To wtedy wszelkie plotki o nienawiści między gwiazdami zostały ucięte.

Julie, powinnaś była ty to zagrać, ale nie miałam odwagi odrzucić roli powiedziała Audrey do Julie

Nie sądzę, aby istniała dusza, która by jej nie kochała mówi Andrews po latach

Zobacz też:

Sophia Loren i Jayne Mansfield: Kultowe zdjęcie. Gdyby wzrok mógł zabić

Anna Ciepielewska: Jedna z najlepszych polskich aktorek. "Niedoceniona"

Gus van Sant: Buntownik z wyboru