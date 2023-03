Tegoroczne rozdanie nagród Independent Spirit Awards należało do filmu "Wszytko wszędzie naraz" . Film był nominowany w ośmiu kategoriach, a wyróżniono go w siedmiu z nich (w tym za najlepszy film i najlepszy scenariusz). "Tár" w reżyserii Todda Fielda został doceniony za zdjęcia. W tym roku po raz pierwszy nagrody aktorskie przyznano w jednej, neutralnej płciowo kategorii - co oznacza, że zwyciężczyni w jednej z nich - Michelle Yeoh - rywalizowała nie tylko z Cate Blanchett ale także Paulem Mescalem.



Reklama

Lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach filmowych:



Najlepszy film: "Wszystko wszędzie naraz"



Najlepszy reżyser: Daniel Kwan, Daniel Scheinert ("Wszystko wszędzie naraz")

Najlepsza rola główna: Michelle Yeoh ("Wszystko wszędzie naraz")

Najlepsza rola drugoplanowa: Ke Huy Quan ("Wszystko wszędzie naraz")

Najlepszy scenariusz: "Wszystko wszędzie naraz" - Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Najlepsze zdjęcia: "Tár" - Florian Hoffmeister

Najlepszy dokument: "All the Beauty and the Bloodshed"



Nagrodę Roberta Altman Awarda (przyznawanej m.in. reżyserowi i obsadzie) przyznano w tym roku produkcji "Women Talking". Za najlepszy film nieanglojęzyczny uznano "Joyland".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wszystko wszędzie naraz" [trailer] materiały prasowe

"Wszystko wszędzie naraz": O czym opowiada film?

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę. Dzięki niesamowitym scenom sztuk walki, lekkiemu humorowi w stylu pop oraz przyprawiającym o bicie serca emocjom, to epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tar" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

"Romeo i Julia": Awantura o jedną scenę! Nadużycia seksualne na planie?

Zuzanna Łapicka długo wybaczała zdrady Danielowi Olbrychskiemu. Po rozwodzie znowu z nim zamieszkała