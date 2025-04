"Nie mów zła": o czym jest film?

"Nie mów zła" to remake duńsko-holenderskiego thrillera "Goście", który w 2022 roku bil rekordy popularności w kinach. Amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar.

W roli głównej wystąpił James McAvoy. Obok niego wystąpili między innymi Mackenzie Davis, Aisling Franciosi i Scoota McNairy'ego. Reżyserem i autorem scenariusza remake'u jest James Watkins ("Kobieta w czerni").

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kordian Kądziela o nowym projekcie. Czym jest “LARP”? INTERIA.PL

Krytycy docenili w szczególności grę aktorską, zwłaszcza Jamesa McAvoya, oraz skuteczne budowanie napięcia. Jednak niektórzy zarzucają filmowi przewidywalność i brak głębi w porównaniu z oryginałem. "Nie mów zła" zarobił na całym świecie około prawie 80 mln dolarów przy budżecie produkcyjnym wynoszącym 15 mln dolarów.

"Nie mów zła" online. Gdzie oglądać?

Film "Nie mów zła" ukazał się w polskich kinach we wrześniu zeszłego roku. Teraz można go zobaczyć online. Od kilku dni jest dostępny na SkyShowtime.