Ile Robert Downey Jr. zarobił na "Avengers: Koniec gry"? Suma przytłacza

75 milionów dolarów - taka kwota wpłynęła na konto Roberta Downey'a Jr. dzięki jego udziałowi w widowisku "Avengers: Koniec gry".

Robert Downey Jr. /Han Myung-Gu /Getty Images

Podstawowa gaża aktora wynosiła 20 milionów dolarów. Pozostałe 55 milionów pochodzą z dochodów filmu.

Downey Jr. jest najlepiej opłacanym aktorem z produkcji Marvela. Pozostali odtwórcy najważniejszych ról - Scarlett Johansson, Chris Evans i Chris Hemsworth - otrzymali po 15 milionów dolarów.



Każdy z aktorów otrzymał także ustalony w umowie procent z dochodów filmu. W wypadku Downey'a Jr. jest to 8% procent przychodu. Z kolei Bradley Cooper, który podłożył głos pod szopa Rocketa, otrzymał 1% całkowitego zarobku filmu, czyli ponad 7 milionów dolarów.



"Koniec gry" zarobił dotychczas ponad 2,773 miliarda dolarów na całym świecie, co czyni go drugim najbardziej dochodowym filmem w historii. Do pobicia rekordu "Avatara" brakuje mu tylko niecałych 15 milionów.



Następnym projektem Downey'a jest kilkukrotnie przekładany "The Voyage of Doctor Dolittle", w którym aktor wcieli się w znającego język zwierząt weterynarza. Poza nim w filmie wystąpią między innymi Antonio Banderas, Tom Holland, John Cena i Marion Cottilard. Premiera odbędzie się 17 stycznia 2020 roku.