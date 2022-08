Platforma streamingowa Netflix oraz komiksowe wydawnictwo Dark Horse Entertainment będą kontynuować współpracę, która zaowocowała już m.in. dobrze przyjętym serialem "The Umbrella Academy". Kolejnym wspólnym projektem tych firm będzie film pod tytułem "Bang!". Główną rolę zagra w nim Idris Elba .

"Bang": O czym opowie film?

Scenariusz szpiegowskiego thrillera "Bang!" oparty został na motywach komiksów stworzonych przez Matta Kindta i Wilfredo Torresa. Kindt jest też współautorem scenariusza filmu. Napisał go wspólnie z Zakiem Olkewiczem ("Ulica Strachu - część 2: 1978"). Reżyserią zajmie się David Leitch ("Bullet Train", "Deadpool 2"). Idris Elba w filmie "Bang!" wcieli się w rolę najlepszego szpiega na świecie. Jego kolejną misją jest odnalezienie i zabicie autora serii kontrowersyjnych powieści, za pomocą których grupa terrorystów zamierza wyprać mózgi czytelników i doprowadzić do apokalipsy.

Reklama

Będzie to kolejny film fabularny zrealizowany we współpracy pomiędzy Netfliksem i wydawnictwem Dark Horse. Wcześniej na tę platformę streamingową trafił jeszcze "Polar" z Madsem Mikkelsenem w roli głównej. "Bang!" nie jest jedynym nowym projektem Netfliksa i Dark Horse Entertainment. Ich współpraca zaowocuje też serialem "Mind MGMT" wyprodukowanym przez producenta "Stranger Things", Curtisa Gwinna. Jego bohaterką będzie młoda kobieta, która wpada na ślad ściśle tajnego programu mającego na celu zarządzanie umysłem. Tym samym wkroczy do świata wojen psychologicznych, hipnotycznych reklam telewizyjnych, gadających delfinów i pozornie nieśmiertelnych prześladowców, jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły "Mind MGMT".

"Trzy tysiące lat tęsknoty": Idris Elba u boku Tildy Swinton

Idrisa Elbę już niedługo będzie można zobaczyć w nowym filmie George’a Millera "Trzy tysiące lat tęsknoty", gdzie zagrał u boku Tildy Swinton. Polska premiera tej produkcji została zaplanowana na 2 września tego roku. Aktor ukończył już zdjęcia do filmu "Bestia", w którym zmierzy się z krwiożerczym lwem, a niebawem wejdzie na plan serialu "Hijack" realizowanego dla platformy streamingowej Apple TV+. Akcja serialu rozgrywać się będzie w czasie rzeczywistym i opowie o porwanym samolocie, który zmierza w stronę Londynu. Ale najważniejszym z wyzwań, jakie staną przed Idrisem Elbą, może być rola Jamesa Bonda. Aktor jest w gronie najpoważniejszych kandydatów do zagrania tej kultowej postaci.

Wideo TRZY TYSIĄCE LAT TĘSKNOTY - zwiastun - film tylko w kinach



Zobacz też:

"Dziewczyny z Dubaju" hitem, ale Doda została z niczym!

Brad Pitt kończy karierę? Podobno został źle zrozumiany

"Purpurowe serca": Polacy pokochali nowy hit Netfliksa