Mimo że Ice Cube był wielkim zwolennikiem noszenia maseczek, zachęcał do wykonywania testów, to jednak konsekwentnie odmawiał zaszczepienia się. Ta decyzja zaważyła na jego wielomilionowym kontrakcie. Stracił angaż w komedii "Oh Hell No" , za którą miał zainkasować 9 mln dolarów.

Ice Cube: Odrzuciłem 9 mln dolarów, bo nie chciałem zastrzyku

"Odrzuciłem film, bo nie chciałem tej cholernej szczepionki" - powiedział Ice Cube w ostatnim odcinku podcastu "Million Dollaz Worth of Game", potwierdzając tym samym doniesienia, które pojawiły się w mediach w październiku zeszłego roku.

Reklama

"Odrzuciłem 9 mln dolarów, bo nie chciałem zastrzyku. Chrzanić szczepienia, i tych, którzy chcieli mnie do nich zmusić. Nie wiem, jak Hollywood teraz na mnie patrzy" - przyznał raper. Jego wyznanie wyraźnie zaskoczyło prowadzącego, który z niedowierzaniem powtórzył kwotę odrzuconego honorarium, na co gwiazdor szybko odparł: "nie odrzuciłem ich, nie chcieli mi ich dać, bo odmówiłem szczepionki".

Decyzja rapera miała wpływ nie tylko na grubość jego portfela. Opóźniła też zdjęcia do filmu, które miały rozpocząć się zimą ubiegłego roku na Hawajach. Kto zastąpi Ice Cube'a, nie wiadomo.

Czytaj więcej:

Kevin Spacey: Kolejna osoba oskarżyła aktora o przestępstwa seksualne

Anne Heche: Rodzina zmarłej aktorki pozwana do sądu przez ofiarę wypadku

Hanna Englert studiowała w USA. Dlaczego wróciła do Polski