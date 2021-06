Jack Black zakocha się w matce Ice'a Cube'a

Interesująco zapowiada się nowy projekt studia Sony, którego gwiazdami będą Jack Black i Ice Cube. Komedia "Oh Hell No" ("Do jasnej cholery, nie!") opowie historię dwóch przyjaciół, których zażyła relacja zostaje wystawiona na próbę. Jeden z nich zakocha się bowiem w matce drugiego.

Reżyserem filmu "Oh Hell No" będzie Kitao Sakurai, twórca "Pranksterów w trasie", a autorami scenariusza są Scot Armstrong ("Kac Vegas w Bangkoku"), Tracy Oliver ("Laski na gigancie"), Jessica Gao ("She-Hulk") oraz Rodney Rothman ("Spider-Man Uniwersum").

Jacka Blacka można było ostatnio oglądać w filmie "Jumanji: Następny poziom". Aktualnie jest w trakcie zdjęć do ekranizacji popularnej gry wideo "Borderlands" reżyserowanej przez Eliego Rotha.



Ostatnią rolą Ice'a Cube'a była ta w muzycznym filmie "Na topie". Oprócz filmu "Oh Hell No", popularny aktor i muzyk jest też w obsadzie niezatytułowanego jeszcze projektu Timura Bekmambetowa ("Straż nocna").

Premiera komedii "Oh Hell No" została zaplanowana przez studio Sony na 1 lipca 2022 roku. To jeden z dwóch filmów studia, których daty premier zostały podane do wiadomości publicznej.

Drugim z nich jest oczekiwany przez widzów film akcji "Bullet Train", który trafi do kin 8 kwietnia przyszłego roku. Reżyserem "Bullet Train" jest specjalista od efektownego kina akcji, David Leitch ("John Wick", "Atomic Blonde"). Film opowie o pięciorgu płatnych zabójców, którzy niezależnie od siebie trafiają do jadącego w stronę Tokio pociągu. Wkrótce wychodzi na jaw, że nie było w tym przypadku.



"Bullet Train" zwraca uwagę obsadą, w której znaleźli się Brad Pitt, Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada, Benito A Martinez Ocasio oraz Sandra Bullock.